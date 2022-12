Marcia Cibele Aoki, chi è la moglie di Pelè/ Terzo matrimonio e 34 anni di differenza: “L’amore della vita”

Chi è Marcia Cibele Aoki, la terza moglie e attuale compagna di Pelè

Marcia Cibele Aoki è la terza moglie di Pelé, nonché ultima compagna del grande campione di calcio morto oggi 29 dicembre all’età di 82 anni. I due si sono sposati nel luglio del 2016 ma la loro storia d’amore ha fatto sin da subito grande scalpore a causa della grande differenza d’età tra i due coniugi. Al momento del matrimonio il tre volte campione del Mondo andava ormai per i 76 anni, mentre la sua nuova moglie ne aveva 42.

Quella di Pelè e Marcia Cibele Aoki è d’altronde una storia d’amore che sembra affondare le sue radici al secolo scorso. I due si sono messi insieme nel 2010 ma in realtà si sono conosciuti per la prima volta negli anni ’80. In un’intervista concessa al giornale “O Estado de Sao Paulo” il campione brasiliano ammise di aver conosciuto “l’amore definitivo” della sua vita.

Marcia Cibele Aoki e Pelè: dal primo incontro al matrimonio

Come accennato, Pelé e Marcia Cibele Aoki si sono sposati nel 2016 con una cerimonia privata che contava 120 invitati. La location scelta è stata il litorale di San Paolo, ispirandosi al matrimonio del principe William e Kate Middleton. Aoki è un’imprenditrice ed ha incontrato per la prima volta Pelè a New York. Da quando hanno iniziato a fare coppia i due non si sono mai più lasciati. Lei, anzi, è stata sempre al suo fianco durante la lunga malattia affrontata dal campione brasiliano, malattia che oggi lo ha purtroppo portato via.

