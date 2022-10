Marco Bellavia, smonta ritiro Sara Manfuso dal Gfvip/ “Non serve fuggire dalla Casa”

Grande Fratello vip 7, Marco Bellavia scrive al gruppo di bulli: non si risparmia Sarà Manfuso

La sesta puntata del Grande Fratello vip 7 si apre con una sentita lettera rivolta ai concorrenti del primo ritirato dal reality, Marco Bellavia, finito vittima di atti a sfondo di bullismo tra le mura della Casa. E se la quinta puntata ha segnato i provvedimenti stabiliti dal Grande Fratello vip per i responsabili dell’intolleranza del “branco” palesatasi verso Marco Bellavia, tra i più disparati attacchi gratuiti dei gieffini a lui avversi, la nuova diretta vede l’ex volto di Bim Bum Bam rompere il silenzio sul caso bullismo nella Casa di cui é protagonista. Lui non palesa cenni di perdono tra le sue righe, neanche verso chi é uscito volontariamente di scena dopo di lui e forse proprio per espiare le colpe del non essere intervenuto affinché non si verificasse l’emarginazione da lui subita nel gioco, parliamo di Sara Manfuso.

Marco Bellavia e la freccia Sara Manfuso, al Grande Fratello vip

“Mi ha fatto una certa impressione che voi foste lì agghindati come per una serata di gala -scrive tra le righe della sua missiva Marco Bellavia, rivolgendosi agli ormai ex coinquilini, rispetto alla quinta puntata del Grande Fratello vip, in cui si é parlato del suo ritiro dal gioco in seguito al bullismo subito -, e io a leccarmi le ferite per giorni dolorosi che non riesco a dimenticare”. “Mi scorrevano davanti al volto i vostri sorrisi. Eravate pronti a voltare pagina, perché in televisione funziona così -prosegue-. Questa volta però non è andata così”. Si parlava in TV di ” ‘Branco, bullismo, indifferenza al dolore, incapacità di rispondere a richiesta di aiuto’ ed i vostri volti cambiavano espressione. Ho capito attraverso il vostro disagio di essere riuscito in qualcosa di grande”.“Ho fatto capire a chiunque che soltanto condividendo un dolore, questo diventa meno pesante”, ricorda

Dinanzi alle scene che immortalano gli atteggiamenti di manifesta intolleranza verso di lui , che lo hanno spinto al ritiro e registrate da parte dei più tra i concorrenti del Grande Fratello vip tacciati via web come “bulli”, alla quinta puntata “Alcuni di voi erano imbarazzati, altri pietrificati e altri ancora indifferenti. Vi siete accorti tutti però di cosa era successo. È stato un pugno nello stomaco. Non giudico, spetta solo a Dio e alla vostra coscienza”.

Molto “presto -fa sapere poi-, vi tornerò a guardare negli occhi per completare il messaggio”. La missiva della vittima di bullismo targato GFvip, poi, non risparmia neanche Sara Manfuso, seconda ritirata dal reality: “Non c’è bisogno di scappare dalla casa come qualcuno ha fatto (Sara Manfuso, ndr), né continuare a far finta di niente come sta facendo qualcun altro. C’è bisogno di condividere”. “Se qualcuno in quel momento abbasserà gli occhi, non sarà però colpa mia”, conclude l’ex gieffino, in vista del ritorno a Casa.

