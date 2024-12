Marco Cucolo, chi è il compagno di Lory Del Santo: “Tra noi c’è libertà assoluta”

Negli ultimi anni la celebre showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Lory Del Santo ha ritrovato l’amore con Marco Cucolo, suo attuale compagno di vita. Un legame molto importante unisce i due, che non si sono mai risparmiati e hanno affrontato anche degli alti e bassi nel corso della loro vita. Lory Del Santo riguardo al fidanzato Marco Cucolo ha svelato a La volta buona in una vecchia intervista: “Non è un uomo per cui ho mai fatto follie, non ho catene, c’è libertà assoluta e quindi è una storia più duratura, prendo il bene delle persone, lui è una persona in pace, onesta, oltre al fatto di avere un aspetto decente” le parole della showgirl.

Un amore duraturo, riuscito ad andare avanti negli anni proprio grazie a questo senso di libertà che Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno saputo conservare nella loro relazione, destinata a proseguire.

Marco Cucolo, la rivelazione di Lory Del Santo: “Non ama viaggiare”

Una relazione sana sembra aver donato quella tranquillità di cui Lory Del Santo aveva un necessario bisogno nella sua vita, la showgirl ha infatti rivelato di trovarsi particolarmente bene al fianco di Marco Cucolo, con il quale capita anche di trascorrere le vacanze separati. La showgirl, che di recente è partita per un viaggio a Miami, ha ammesso: “Lui non ama viaggiare e fare nessun tipo di sport, a volte mi blocca” ha spiegato Lory Del Santo che ha così motivato la scelta di partire per gli USA senza il compagno.

Sempre nel programma di Caterina Balivo, l’attrice ha spiegato come in un rapporto sano sia necessario anche accettare i difetti dell’altro e condividere tutto per potersi gustare la felicità: “E anche il sesso una volta al mese fa parte delle nostre regole” aveva confidato Lory Del Santo a La volta buona.