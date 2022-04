Marco Cucolo piange per Lory Del Santo all’Isola/ “Mi manca, la donna più importante”

Non è stata una settimana facile per Marco Cucolo. Il naufrago ha vissuto i primi giorni senza Lory Del Santo all’Isola dei Famosi e questo ha scatenato malumore e mancanza. Lo confessa lui stesso in un confessionale in cui dichiara: “Era da tantissimo che io e Lory non stavamo così distaccati, di solito noi siamo sempre insieme. – nota Cucolo – Mi manca tantissimo, per ricordarla uso le stelle e ricordo i nostri momenti belli, la prima notte che abbiamo passato qui insieme, dove io tremavo dal freddo e lei invece mi ha coperto. Dormire senza Lory è molto triste, prima avevo la mia certezza al fianco e ora invece l’ho persa.” Così ammette che “Ora lei è la persona più importante della mia vita”.

Marco Cucolo/ Brilla senza Lory Del Santo a L'Isola dei Famosi ma..

Marco Cucolo in lacrime per Lory Del Santo: “Ci sono state anche cose brutte…”

Scorrono a fiumi le lacrime di Marco Cucolo che, ripensando a Lory Del Santo, ricorda anche ai difficili esordi della loro coppia. “Purtroppo non ci sono solo belle, ma anche brutte.”, e prosegue “Sai quando quel ragazzo di 21 anni entra in un contesto familiare prestabilito dove c’è una donna famosa, uno può subito pensare al fatto che lui sta con lei perché è interessato ai soldi. All’inizio è stata molto dura per me, non sono mai stato interessato a questo, volevo solo conoscere lei. Questi pregiudizi poi sono spariti, è una cosa mia personale, me ne accorgo negli occhi delle persone almeno all’inizio.” ha infine ammesso.

LEGGI ANCHE:

Lory Del Santo/ Il pubblico de L'Isola dei Famosi è contro di lei, ecco perché?Lory Del Santo/ 'Scoppiata' da Marco Cucolo, lui: "Siamo uniti con cuore e anima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA