Marco Fantini, chi è?/ Due volte a Uomini e Donne, poi il matrimonio con Beatrice Valli

Marco Fantini, due volte a Uomini e Donne: il passato in TV

Quello di Marco Fantini a Uomini e Donne è stato un percorso doppio. Prima di salire sul trono e di incontrare quella che sarebbe diventata sua moglie, Marco è stato un corteggiatore. A Uomini e Donne scese le scale per corteggiare Anna Munafò che a lui però preferì Emanuele Trimarchi. Una storia, la loro, finita poco dopo, tant’è che Anna oggi è felice con un altro uomo ed è anche mamma. Tornando a Marco, il suo percorso a Uomini e Donne, la gentilezza e genuinità del suo carattere fecero così presa sul pubblico che Maria De Filippi non lasciò passare troppo prima di proporgli l’ambito trono rosso di Canale 5.

Lì, durante il suo secondo percorso nel dating show, arrivò Beatrice e fu l’inizio di un grande amore. Oltre a trovare il grande amore, grazie a Uomini e Donne Marco Fantini è diventato un volto noto al pubblico del piccolo schermo, crescendo molto anche sui social. Marco è un influencer ma anche modello per grandi marchi e spesso posta su Instagram scatti in passerella o da pubblicità. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Beatrice Valli e Marco Fantini: il matrimonio a Capri

Beatrice Valli e Marco Fantini si amano come se fosse il primo giorno, anzi forse di più. Per questo motivo non ci hanno pensato due volte a sposarsi con una bellissima cerimonia tenutasi a Capri. Proprio la Valli, negli studi di Verissimo, ha condiviso tutta la sua emozione: “a due anni dalla proposta di Marco, non vedo l’ora di sposarmi il prossimo maggio. Vorrei una cerimonia coinvolgente per familiari e amici. Ho già un’idea dell’abito, ho preso spunto da quello della mia mamma: gigantesco, con uno strascico lunghissimo. Quando rivedo le sue foto in abito da sposa, mi emoziono”.

Ma chi era Marco Fantini prima di diventare il marito di Beatrice Valli? Come ha raccontato nel video di presentazione a Uomini e Donne, l’ex tronista raccontava di non aver vissuto un’infanzia facile. Non solo, Marco ha confessato di essere stato spesso vittima di bullismo ed ha spesso sofferto per mancanza di affetto. Prima di trasferirsi a Milano con la compagna Beatrice, Marco ha lavorato per diversi anni come barista e cameriera. Poi la svolta: prima vince il titolo di Mister Modena e dopo il concorso Mister Universo dove si classifica al sesto posto. Infine la grande popolarità grazie al programma Uomini e Donne.











