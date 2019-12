Marco Ferri in ospedale/ “Mi hanno operato. Purtroppo mi sono fatto male e…”

Solo ieri Marco Ferri era tra gli ospiti di Barbara D’Urso nella nuova diretta di Live non è la D’Urso pronto per un nuovo faccia a faccia con Aida Nizar. Solo alcune ore fa ha però pubblicato una foto su Instagram che ha allarmato tutti i suoi fan. In questa Marco è in un letto d’ospedale non proprio nella migliore delle forme. Il 31enne ha affiancato alla foto un messaggio nel quale ha poi spiegato quanto gli è accaduto. “Happy Christmas to me … – ha inizialmente scherzato Ferri, prima di spiegare – E alla fine eccomi qui, mi hanno operato stamattina.” Marco ha in fine aggiunto il motivo dell’operazione: “Mi sono fatto male qualche mese fa facendo wakeboard e purtroppo non sono riuscito a recuperare l’intera mobilità della spalla”.

Marco Ferri, il messaggio dall’ospedale: “Spero…”

Dunque il ricovero in ospedale per Marco Ferri è stato necessario al fine di operarsi e rimettere la spalla a posto. L’ex gieffino, che ieri si è ritrovato nuovamente a discutere in diretta con la Nizar, ha poi voluto ringraziare i suoi familiari oltre che gli amici più cari per avergli fatto sentire la loro vicinanza in un momento così delicato. Infatti ha poi scritto: “Oltre alla mia famiglia e i miei amici, volevo ringraziare in particolare lo staff medico che mi ha seguito in un percorso di fisioterapia sin dal primo giorno con un’attenzione e professionalità maniacale, e mi seguirà in fase post operatoria per ritornare al più presto ad essere un leone e a praticare i miei sport preferiti”. E non sono mancati i ringraziamenti ai fan che si sono detti in pensiero per lui.





© RIPRODUZIONE RISERVATA