Marco Guercio, chi è/ Dopo le polemiche a Uomini e Donne ci prova a Temptation Island

Tra gli affascinanti tentatori della nuova edizione di Temptation Island figura anche Marco Guercio. Capelli fluenti, fisico scolpito, occhi chiari e sguardo magnetico: Marco ha tutte la certe in regola per far innamorare una delle fidanzate di questa edizione. Il tentatore ha 28 anni ed è originario di Palermo. Di lui si sa che fa il parrucchiera ed è legatissimo alla famiglia, ama gli animali e i viaggi. Sappiamo anche che quella a Temptation Island non è la sua prima apparizione televisiva. Gli appassionati di Uomini e Donne forse ricorderanno di averlo già visto un po’ di anni fa, precisamente nel 2012, nello studio di Canale 5. Il format era quello di “Ragazzi e ragazze” e Marco in quell’occasione face strage di cuori, soprattutto perché palesò sin da subito il desiderio di avere una storia seria.

Marco Guercio da corteggiatore a Uomini e Donne a tentatore di Temptation Island

Proprio grazie a Uomini e Donne decise di frequentare Greta. La coppia, che ebbe grande successo in fatto di pubblico, si lasciò poco tempo dopo. Marco Guercio ebbe poi una storia con un’altra ragazza del format, Valentina, ma la lasciò con suo grande dispiacere. Il ragazzo lasciò poi il programma: “Non arrivava più al pubblico l’immagine di ciò che sono realmente”, spiegò nel 2013, “Ho deciso di andarmene per non deludere i miei genitori. Temevo che non mi riconoscessero più come il ragazzo che hanno cresciuto.” A molti anni dall’avventura a Uomini e Donne, Marco ha deciso di rimettersi in gioco, stavolta con Temptation Island. Nella prima puntata l’abbiamo visto poco ma il fatto che sia stato scelto da una delle fidanzate potrebbe presto renderlo uno dei maggiori protagonisti.



