Marco Lami, ex marito Mariolina Cannuli/ “Aveva 14 anni più di me”

Mariolina Cannuli, storica annunciatrice televisiva, è stata sposata con il regista radiofonico Marco Lami, da cui ha avuto i figli Filippo e Mattia. “Non ho mai avuto un padre. Per un lungo periodo ho cercato questa figura al punto che il mio primo marito, il padre dei miei primi due ragazzi, aveva 14 anni più di me”, ha raccontato a Pierluigi Diaco in una puntata di “Io e te”. Mariolina Cannuli è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata: sappiamo che negli anni ’70 si è sposata una seconda volta, ma non si conosce il nome del secondo marito. Dalle seconde nozze è nata la terza figlia, Alessandra.

Mariolina Cannuli: due ex mariti, tre figli e cinque nipoti.

Per amore dei figli Mariolina Cannuli ha detto no a Silvio Berlusconi: “Nel 1977 arrivai a Milano e Silvio Berlusconi stava cercando i volti per la sua televisione: mi offrì un contratto di un anno, ma io avevo già due figli… Così mi chiese di lavorare dietro le quinte e di “curare” le voci di Canale 5”. Qualche tempo fa ospite a “C’è Tempo Per…”, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, Mariolina Cannuli ha parlato dei suoi nipoti: “Ho 5 nipoti, il rapporto è fantastico, quando non ci sono è come se non ci fossero, appena entrano in casa sono solo ed esclusivamente per loro”. I nipotini sono spesso protagonisti delle foto che l’ex signorina buonasera pubblica sul suo profilo Instagram.



