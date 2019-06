Marco Ligabue, fratello di Luciano / “Ho un altro fratello, si chiama Vasco…”

Marco Ligabue è uno dei protagonisti della semifinale di All Together Now. Il fratello di Luciano Ligabue fa il suo stesso mestiere, pur non avendo riscontrato un successo minimamente paragonabile. Ma nella trasmissione condotta da Michelle Hunziker si è ritagliato uno spazio importante, facendo parte dei cento giurati che decretano le sorti dei concorrenti in gara. Già nelle scorse settimane Marco Ligabue è uscito allo scoperto con i suoi giudizi e i consigli per i talenti di All Together Now. Stasera è chiamato a giudicare la performance di Samuele Di Nicolò, che esalta lo studio intero con una grintosa interpretazione di The Final Countdown. “Mi sei piaciuto molto – ha detto Marco Ligabue – hai fatto una grande esibizione, ti riconosco una presenza scenica notevole”.

Marco Ligabue scherza ad All Together Now: “Io fratello di…Vasco Rossi!”

La performance di Samuele Di Nicolò è piaciuta parecchio a Marco Ligabue, che non si è risparmiato nei complimenti: “Hai grande presenza scenica. Io ho un fratello che di stadi se ne intende, tu hai la potenzialità per andare avanti. Te lo dico. Ti sei mosso in maniera molto coerente. Probabilmente devi crescere sulla vocalità ma se vai avanti ce la farai”. La Hunziker gli chiede ironicamente il nome di suoi fratello (Luciano Ligabue, ndr), lui risponde in maniera altrettanto simpatica: “Ma ovviamente Vasco Rossi!”. Anche gli altri giurati si uniscono ai complimenti di Marco Ligabue per il concorrente Samuele. J-AX: “Sei stato bravissimo con questa canzone, complimenti zio”. Mirkaccio: “Ho trovato Samuele un ottimo concorrente. Uno dei concorrenti più credibili di questa edizione”.

