Marco Marzocca/ L’educazione cristiana come rispetto e lealtà (A sua Immagine)

Marco Marzocca, comico, attore e imitatore italiano, è tra gli ospiti di questa nuova puntata di A Sua Immagine, il programma televisivo condotto su Raiuno da Lorena Bianchetti questo pomeriggio a partire dalle ore 15.55. L’attore si racconta in una lunga intervista, svelando i suoi lati più personali. Se da un lato Marco Marzocca è diventato famosa grazie al suo talento di cabarettista, nella vita privata il comico è molto legato all’educazione cristiana, della quale ha fatto suoi i valori del rispetto e della lealtà. Per Marco Marzocca, dunque, la fede ricopre un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni e nel programma della Bianchetti racconterà come ha trasmesso questi valori ai suoi figli. Appuntamento dunque fissato per oggi pomeriggio, sabato 4 gennaio, con Marco Marzocca ospite di A Sua Immagine.

La carriera di Marco Marzocca

Andiamo dunque a riepilogare la carriera di Marco Marzocca, nato a Roma nel 1962. L’attore comico italiano è diventato famoso soprattutto per le sue partecipazioni a Zelig e L’Ottavo Nano. Come gran parte dei suoi colleghi comici, ha cominciato a praticare fin dai tempi della scuola, con le imitazioni dei professori e dei compagni di classe. Come detto Marco Marzocca è molto legato alla chiesa e infatti a 9 anni era orgogliosamente chierichetto. Terminate le scuole superiori si è laureato in farmacia con abilitazione alla professione. Inizialmente lavora in questo settore, poi grazie ad una fortunata partecipazione in televisione nel programma Tunnel riesce a sfondare come imitatore. Da lì in avanti Marco Marzocca si è tolto grandissime soddisfazioni dal punto di vista professionale.

I grandi amori di Marco Marzocca

Marco Marzocca si è sposato nel 2000 con Liliana Bula Ferrer, una ragazza colombiana conosciuta in una chat. Durante l’ospitata a Sua Immagine, molto probabilmente, racconterà come è nato il tutto e di come il loro amore sia definitivamente sbocciato con la nascita dei due figli Michele e Matteo. Tornando alla televisione e alla carriera nel campo del cabaret, altro grande amore di Marzocca, l’attore ha debuttato negli anni 90 con programmi leggeri come “Tunnel”, “L’ottavo nano” e “Il caso Scafroglia”. Nel 2006 il grande salto con l’approdo a “Zelig”, dove ottiene grande visibilità e dove resta a bordo del programma per sette anni. Negli anni successivi Marzocca prende parte a serie tv come “Distretto di polizia”, “Raccontami” e “Tutti insieme all’improvviso” nel 2016. A teatro invece ha portato gli spettacoli “Ma è possibile” e “Marco Marzocca Recital”, diretti da Corrado Guzzanti.



