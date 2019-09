Marco Travaglio/ “Gianni Boncompagni? Non condividevo quello che faceva”

Marco Travaglio non è nuovo alle polemiche, ma uno dei momenti che hanno fatto più scalpore agli occhi degli italiani risale a due anni fa. Il tutto merito di un post al veleno di Barbara Carfagna, che ha puntato il dito sui social contro Gianni Boncompagni e lo stesso giornalista. A suo dire l’autore italiano sarebbe stato amante di Isabella Ferrari quando aveva solo 16 anni, motivo che le sarebbe valsa l’entrata in Rai. Che cosa c’entra Travaglio? La Ferrari è poi finita in teatro al suo fianco. Per Marco Travaglio, Gianni Boncompagni era un amico, un mentore, una persona a cui ispirarsi e da tenere vicina il più possibile. Per questo lo ritroveremo fra gli ospiti di No non è la BBC, il programma diretto da Renzo Arbore e in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, giovedì 26 settembre 2019. Il direttore de Il Fatto Quotidiano è stato fra i primi a presentarsi all’addio al grande maestro, al fianco di tanti altri big dello spettacolo italiano. Lo convocherà tempo prima alla Festa del suo giornale, dove l’autore punterà il dito contro “quelli dei plastici in tv“.

Marco Travaglio: l’amicizia con Gianni Boncompagni

Marco Travaglio e Gianni Boncompagni hanno condiviso diversi momenti della reciproca carriera. Negli anni in cui l’autore italiano era ancora in vita, non era difficile trovare il direttore de Il Fatto Quotidiano al fianco dell’autore televisivo, in presenza di tanti altri big del piccolo schermo. Come per esempio Raffaella Carrà. Anche se Travaglio non ha mai negato di aver spesso attaccato Silvio Berlusconi, all’epoca guida della Rete del Biscione negli anni d’oro di Boncompagni. “Non condividevo quello che faceva“, racconta a Spoleto l’anno scorso, in occasione degli Incontri di Paolo Mieli. Ha sempre sperato tuttavia che potesse dare una sferzata a livello politico, quindi nulla a che vedere con l’uomo televisivo che ha fondato un sicuro impero. Di Boncompagni invece nel tempo ha detto poco e nulla, ma questo non vuol dire che non gli fosse legatissimo, anzi. Una solida amicizia che ha spinto Gianni ad essere presente in tante occasioni che hanno visto protagonista Travaglio, come la presentazione del suo libro Slurp avvenuta quattro anni fa a Roma.

