Marco Travaglio, incidente d’auto a Roma/ Smart finisce contro tavoli di un locale

Brutta disavventura per Marco Travaglio a Roma. Il direttore de Il Fatto Quotidiano oggi, sabato 30 luglio 2022, è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico. Secondo quanto riportato dalle agenzie, il giornalista si è scontrato con un’altra vettura in zona Trastevere. La dinamica dell’accaduto resta da chiarire: al lavoro gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale.

Come riportato da Il Giornale, Marco Travaglio era alla guida della sua Smart è ha terminato la sua corsa contro i tavolini di un dehors di un ristorante. Un grosso spavento per i due conducenti e per i passanti presenti in zona, ma fortunatamente non sono stati registrati feriti.

MARCO TRAVAGLIO COINVOLTO IN UN INCIDENTE A ROMA

In base alle prime testimonianze sullo scontro, la Smart di Marco Travaglio proveniva da via dei Genovesi mentre la secondo auto coinvolta, una Bmw, arrivava da via della Luce. Come dicevamo in precedenza, l’esatta dinamica dell’accaduto è sotto i riflettori delle autorità. Leggo fa sapere che, subito dopo l’incidente, il giornalista si sarebbe allontanato, per poi tornare nella zona e farsi prestare le cure del caso. Come già specificato, nessuno dei due uomini coinvolti ha riportato ferite serie. Solo un grosso spavento. Repubblica, inoltre, fa sapere che la Polizia locale del I gruppo Trevi starebbe effettuando gli accertamenti del caso sulla regolarità dei dehors: verifiche sui documenti del locale e sulla posizione dei tavolini. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

