Marco Vannini, oggi sentenza Cassazione/ Omicidio volontario o colposo? Tutti i dubbi

Il caso relativo all’omicidio di Marco Vannini è giunto al suo terzo e ultimo atto. Entro stasera è attesa la sentenza della Corte di Cassazione che si esprimerà su quanto avvenuto nella tragica notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, quando il giovane ventenne di Cerveteri fu raggiunto da un colpo di pistola esploso nell’abitazione di via Alcide De Gasperi a Ladispoli. Si tratta dell’abitazione di Antonio Ciontoli, padre di Martina, all’epoca dei fatti giovane fidanzata di Marco. Una morte assurda, per la quale in primo grado il capofamiglia era stato condannato a 14 anni con l’accusa di omicidio volontario, salvo poi vedersi ridurre la pena ad appena 5 anni in Appello per omicidio colposo. Dopo quasi cinque anni si è arrivati all’appuntamento finale con la giustizia. La Cassazione dovrà decidere se confermare la sentenza emessa nel secondo grado o se annullare e riformulare il reato di omicidio volontario. Ci sarebbe anche una terza possibilità: la Corte potrebbe accogliere il ricorso presentato dalla difesa dei Ciontoli e procedere con una riduzione della pena a carico di Antonio Ciontoli e assolvere il resto della famiglia. Il terzo grado potrebbe inoltre anche rinviare tutto ad un nuovo processo di Appello bis.

OMICIDIO MARCO VANNINI: LA SENTENZA DI TERZO GRADO

Sono ore di grande attesa quelle che separano dalla sentenza in Cassazione sull’omicidio di Marco Vannini. In tanti saranno presenti all’esterno della Suprema Corte a Roma in attesa del verdetto ed in centinaia provenienti da tutta Italia si stringeranno attorno ai genitori della giovane vittima, Marina Conte e Valerio Vannini, i quali confidano nella piena giustizia dopo anni di attesa e dubbi. Quanto accadde realmente quella maledetta sera di metà maggio nella villetta dei Ciontoli resta ancora un mistero. Nell’abitazione di Ladispoli sarebbero stati presenti Antonio Ciontoli, capofamiglia, insieme alla moglie Maria Pezzillo, al figlio Federico ed alla figlia e fidanzata di Marco Vannini, Martina, In casa anche Viola Giorgini, fidanzata di Federico. Secondo il racconto di Ciontoli senior, sottufficiale della Marina distaccato ai servizi segreti, quella sera Marco sarebbe entrato in bagno per fare la doccia. Si trovava nella vasca al momento della tragedia: secondo la versione dell’uomo lui sarebbe entrato in bagno per prendere le pistole custodite in un armadietto: “Marco ha riconosciuto il marsupio nel quale tenevo le armi e mi ha chiesto di vederle”, avrebbe detto in un primo momento, come riferisce il sito de Le Iene. “Con la mano destra ho estratto l’arma dal marsupio. Nel movimento il marsupio mi stava per cadere. Mettendo la mano sotto ho praticamente stretto l’arma che avevo impugnato e mi è partito il colpo. Pensavo fosse scarica”, ha aggiunto. Versione questa ritenuta inverosimile da un esperto in balistica.

I DUBBI E LE PRESUNTE BUGIE

Antonio Ciontoli avrebbe poi cambiato versione: “Ho preso l’arma convinto che era scarica. L’arma non mi stava scappando, l’ho presa, l’ho impugnata, l’ho scarrellata e per gioco, per scherzo, ho fatto finta di sparare. Invece c’erano i proiettili all’interno della pistola e mi è partito il colpo”. Anche in questo caso l’esperto balistico interpellato da Giulio Golia per Le Iene avrebbe intravisto una versione irrealistica. Un discorso a parte ha a che fare con i soccorsi allerti in ritardo da parte dei Ciontoli. In merito Antonio al 118 parlò di “un buchino” fatto con la punta del pettine e non di uno sparo. Si giustificò asserendo: “È la prima cosa che mi è venuta in mente, non so perché gliel’ho detta. Non volevo che questa cosa uscisse, volevo pensarci io direttamente dal dottore”. Nessuno in casa si rese conto del colpo di pistola esploso, scambiato per un “colpo d’aria”. Tra gli altri aspetti della vicenda che non tornano, anche gli spostamenti delle pistole e l’auto di Antonio Ciontoli. In riferimento al primo caso, sarebbe stato Federico a spostare le armi mentre una vicina di casa mai ascoltata dagli inquirenti avrebbero riferito che quella drammatica sera l’auto del capofamiglia non sarebbe stata parcheggiata dove era solito essere negli ultimi venti anni.



