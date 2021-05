Marco Vannini, sentenza Cassazione Appello Bis/ La mamma “Oggi sia fatta giustizia”

Dopo 5 processi e la condanna di Antonio Ciontoli a 14 anni, e dei figli e della moglie a 9 anni, oggi è attesa una sentenza importantissima in merito alla morte di Marco Vannini, la Cassazione potrebbe confermare o ribaltare l’appello Bis. Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha intercettato la signora Marina, la mamma di Marco, che ha spiegato, prima del suo ingresso al tribunale: “Oggi potrebbe arrivare la giustizia più che la verità perchè la verità la sanno solo i Ciontoli, e Marco che poteva dirlo non c’è più”. Quindi la mamma di Marco Vannini ha aggiunto: “Son sei anni che ci battiamo per questo e spero che finalmente oggi arrivi la giustizia che tanto attendo e questo mazzo di fiori definitivo che devo portare a mio figlio”.

A chi fa notare le ultime parole via social dei Ciontoli, Marina replica: “Quello che dicono i Ciontoli via social non mi riguarda”, poi Eleonora Daniele, in studio, ha letto un’agenzia riguardante sempre le parole di Marina: “I Ciontoli sono stati in silenzio 6 anni e a ridosso della Cassazione si mettono a parlare sui social forse pensano di incidere sulla decisione ma credo che i giudici abbiano ben chiaro quello che è successo anche perchè parlano le carte”.

MARCO VANNINI, OGGI SENTENZA CASSAZIONE, LA BRUZZONE: “QUEI 110 MINUTI…”

Ricordiamo che a settembre dell’anno scorso la famiglia Ciontoli era stata condannata a 14 anni (il signor Antonio), e a 9 anni i figli e la moglie, dopo che la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza, chiedendo un nuovo processo. Oggi verrà scritta probabilmente la parola fine sulla vicenda riguardante la morte di Marco Vannini, una vicenda di cui si sono occupate numerose trasmissione tv in questi sei anni, e per cui la famiglia non ha mai smesso di lottare.

Ricordiamo che la Cassazione non ha potere di modificare gli anni di un’eventuale condanna ma può semplicemente confermare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, oppure, annullarla e chiedere un nuovo processo. “Sono quei 110 minuti dal colpo d’arma da fuoco – dice la criminologa Bruzzone in studio – al momento in cui Marco riceve le prime cure che i giudici non digeriscono e che porteranno poi alle condanne severe in Appello Bis di tutta la famiglia, ad eccezione della fidanzata, è stata ritenuta coinvolta”.

