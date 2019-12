Marco Vannini/ Video nuove intercettazioni Ciontoli “Così papà perde il posto” (Iene)

Nuove intercettazioni clamorose sul caso Marco Vannini verranno mandate in onda questa sera nella puntata de Le Iene Show in onda su Italia Uno a partire dalle ore 21:15. Nelle anticipazioni fornite dalla trasmissione Mediaset si può ascoltare l’audio della telefonata intercorsa dopo la morte del 20enne di Ladispoli tra Alessandro Carlini, cugino di Marco Vannini, e Martina Ciontoli, la fidanzata della giovane vittima. Il dialogo tra i due risale precisamente alle 11.43 del 19 maggio 2015: Marco Vannini è morto da poco più di un giorno, nella notte tra il 17 e il 18. In quella telefonata Carlini esordisce chiedendo a Martina: “Come va?”. La risposta della ragazza è: “Come deve andà, come deve andà?”. Subito dopo la figlia di Antonio Ciontoli, il suocero di Marco che teneva in mano la pistola da cui è partito il colpo mortale, aggiunge: “E’ stato un incidente Alessà, ma ti pare che mio padre farebbe una cosa del genere?”. Ma la frase choc deve ancora arrivare…

MARCO VANNINI, NUOVE INTERCETTAZIONI CHOC A LE IENE

E’ proprio dinanzi a questa precisazione da parte di Martina Ciontoli che il cugino di Marco Vannini le fa osservare che i dubbi della famiglia siano legati alla gestione di quello che comunque viene considerato in quella fase come un “incidente”. Carlini afferma:”Il fatto che sia stato un incidente lo pensiamo tutti. Però è tutto il dopo…Cioè il dopo caz*o. È stato lasciato più di un’ora lì. Che caz*o, Martì…”. Martina dal canto suo risponde che fossero tutti convinti che quello di Marco fosse solo un attacco di panico. Ma ecco arrivare la frase choc del cugino di Vannini: “Lo so ma la prima cosa che tuo fratello (Federico, ndr) mi ha detto quando sono arrivato al Pronto Soccorso non è stato di Marco, è stato: ‘Papà perde il posto di lavoro, cerchiamo di non far sapere niente’. Martì non puoi dire una cosa del genere”. Giulio Golia e Francesca Di Stefano torneranno sul caso svelando nuovi dettagli sulla vicenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA