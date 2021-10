Margaret Atwood, autrice de “Il racconto dell’ancella”/ Tra i favoriti per il Nobel

Margaret Eleanor Atwood, nata a Ottawa il 18 novembre 1939, è una poetessa, scrittrice e ambientalista canadese. Negli ultimi anni il suo nome è tornato alla ribalta per il grande successo della serie tv “The Handmaid’s Tale”, ideata nel 2017 da Bruce Miller e basata sul suo romanzo distopico “Il racconto dell’ancella”, scritto dall’autrice nel 1985. “Il libro l’ho scritto nel 1984, mi trovavo a Berlino, c’era il Muro, ed è stato pubblicato un anno dopo: la serie tv è fedele, non è stato inserito nulla di contemporaneo. Racconta un futuro cupo, vero, in cui però si allungano ombre che non sono delle mia mente, ma vengono dalla Storia recente, fatti avvenuti in epoche e luoghi non lontani”, ha detto la Atwood intervistata dal Corriere della Sera. L’assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura 2021 è prevista per giovedì 7 ottobre alle 13.00. e tra gli autori dati per favoriti dai bookmaker c’è anche Margaret Atwood.

Margaret Atwood: la carriera e la vita privata

Nel corso della sua carriera Margaret Atwood ha ricevuto molti premi: l premio Arthur C. Clarke, il Premio Principe delle Asturie per la letteratura, ha vinto due volte il Booker Prize e il Governor General’s Award. In Italia, ha appena vinto il Premio Speciale Lattes Grinzane. Tra i suoi romanzi più importanti ricordiamo “I testamenti” del 2019, attesissimo sequel de “Il racconto dell’ancella”, “L’altra Grace”, “Il canto di Penelope” e “L’assassino cieco”. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Atwood ha sposato nel 1968 lo scrittore Jim Polk, conosciuto ad Harvard. I due hanno divorziato cinque anni dopo, nel 1973. Successivamente la scrittrice ha conosciuto il romanziere canadese Graeme Gibson, da cui nel 1976 ha avuto una figlia, Eleanor Atwood Jess Gibson. Graeme Gibson è morto nel 2019 a 85 anni a causa delle complicazioni di una demenza senile.

