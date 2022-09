Margaret, sorella Regina Elisabetta/ Amori e scandali della ribelle Principessa

Margaret è la sorella della Regina Elisabetta II. La ribelle Principessa tra matrimoni sbagliati, amori impossibili e vizi. Margaret Rose Windsor, contessa di Snowdon, è stata la secondogenita del re Giorgio IV e sorella minore della regina Elisabetta II ha avuto una vita ben diversa da quella di Sua Maestà Nata il 21 agosto 1930 a Glamis, in Scozia, è stata una donna appassionata di arte e musica. Ribella e controcorrente, Margaret con il suo caratterino ha fatto più volte tremare la sorella Elisabetta e il regno britannico riscontrando però negli americani i suoi primi grandi fan. Proprio durante il suo primo viaggio in America si avvicina al mondo del cinema frequentando star di Hollywood e recandosi a cena con Presidente e la First Lady.

All’età di 20 anni si innamora del capitano Peter Townsend, un eroe di guerra. La storia diventa di dominio pubblico per via di un gesto che la tradisce. Margaret, durante l’incoronazione della sorella Elisabetta, spazzola via della lanugine dalla giacca di Townsend. Un gesto che viene ripreso dalle telecamere e dai media, ma il loro amore non ha futuro. Non solo Townsend è più grande di 16 anni, ma è un uomo divorziato e questo lo rende escluso da ogni possibilità di matrimonio per la sacra corona britannica. La loro unione, infatti, fu bocciata non solo dalla Regina Elisabetta, ma anche dal primo ministro Winston Churchill.

Margaret e il matrimonio con Antony Armstrong-Jones

Dopo l’amore mancato con il capitano Townsend, nella vita di Margaret arriva il il fotografo dell’alta società Antony Armstrong-Jones. I due si conoscono durante una cena, ma solo qualche mese dopo scatta la scintilla quando al fotografo viene affidato il compito di immortalare la sorella della Regina. I due si innamorano e si sposano il 6 maggio 1960: il loro matrimonio è il primo trasmesso in tv. L’abito da sposa di Margaret segna una piccola rivoluzione storica: si tratta di un abito moderno che viene molto apprezzato dal popolo.

Un anno dopo il matrimonio arriva David, il primo figlio della coppia. Poco dopo arriva la figlia Sarah. Purtroppo il matrimonio tra Margaret e Antony naufraga qualche anno dopo per via dei tradimenti del fotografo. Nel 1976 si separano e poco dopo divorziano. Si tratta del primo divorzio reale dai tempi di re Enrico VIII. Il 9 febbraio del 2002 Margaret muore a causa di un ictus. L’annuncio è dato dalla Famiglia Reale: “la Regina, con grande tristezza, annuncia che la sua amata sorella, principessa Margaret, morta serenamente nel sonno questa mattina alle 6.30 nell’ospedale King Edward VII”.











