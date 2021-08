Margherita Barezzi e Giuseppina Strepponi, mogli Giuseppe Verdi/ Due matrimoni

Chi sono Margherita Barezzi e Giuseppina Strepponi?

Margherita Barezzi e Giuseppina Strepponi sono state le mogli di Giuseppe Verdi, il compositore italiano di opere senza tempo che hanno fatto la storia dell’opera lirica. Dal “Nabucco” all’ “Aida” passando per “Otello”, “Rigoletto”, “Il trovatore” e “La traviata”, Giuseppe Verdi con le sue composizioni ha fatto emozionare e sognare il mondo intero. Uomo riservato e discreto ha vissuto dal punto di vista privato una vita segnata dal dolore e da diversi lutti. A soli 17 anni, infatti, muore la sorella. La prima grande perdita nella vita del compositore italiano. Qualche anno dopo incontra Margherita Barezzi, figlia del suo mecenate Antonio, di cui si innamora e che sposa nel 1836. E’ un matrimonio felice, visto che la coppia ha anche due figli; nel 1837 nasce Iclio Romano Verdi, mentre nel 1838 nasce Virginia Maria Luigi Verdi. Ancora una volta però il fato ha in serbo un grandissimo dolore per il compositore visto che entrambi i figli muoiono all’età di un anno e mezzo. Pochi anni dopo la perdita dei figli, Giuseppe Verdi si ritrova a dover dire addio anche alla moglie Margherita Barezzi morta per una encefalite.

Giuseppe Verdi de La Traviata: L’amore per la soprano Giuseppina Strepponi

Dopo la morte della prima moglie Margherita Barezzi, Giuseppe Verdi qualche anno dopo ritrova la serenità tra le braccia della soprano Giuseppina Strepponi. Tra i due scatta una grandissima sintonia, complice anche la passione per la musica: lui compositore di fama mondiale, lei soprano. La conoscenza tra i due va avanti per tantissimo tempo fino alla scelta di unirsi in matrimonio. Un amore durato circa cinquant’anni quello tra i due artisti che, dopo dieci lunghi anni di convivenza, decidono di sposarsi nel 1859. Dal loro amore non sono nati figli, ma Giuseppe e Giuseppina sono rimasti insieme per circa cinquant’anni fino alla morte della soprano scomparsa nel 1897 a causa di una polmonite.

