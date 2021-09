Margherita Magri nuova fidanzata di Daniele Interrante/ Chi è? “20 anni più giovane”

L’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante torna al centro del gossip. Negli ultimi anni non è stato un grande protagonista dei magazine scandalistici o della TV, se non per alcune ospitate nei salotti di Barbara D’Urso. Oggi si torna a parlare di lui perché, a quanto pare, nel suo cuore c’è un nuovo amore. Archiviata definitivamente la storia con Guendalina Canessa, dalla quale ha avuto una figlia, e quella con Francesca De Andrè, oggi Daniele è felice al fianco di una bellissima ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Lei si chiama Margherita Magri e, a quanto pare, è molto più giovane di Interrante (si parlerebbe di ben 20 anni in meno!). Ciò varrebbe a dire che se il nostro ex tronista ha 40 anni, la ragazza ne ha 20. A confermare questa storia d’amore le foto e i filmati postati da Margherita sul suo profilo Instagram.

“40 anni e non sentirli”, scherza Margherita in alcune stories pubblicate su Instagram in cui Daniele scherza, facendo il rapper. I due appaiono molto affiatati e, nei brevi filmati risalenti anche ad 11 settimane fa, si mostranon insieme in location da sogno. Interrante, ricordiamo, è papà di Chloe, la figlia avuta da Guendalina Canessa.

In un’intervista di qualche tempo fa a Pomeriggio 5, l’ex gieffina parlava del rapporto con l’ex dopo la rottura: “Oggi noi ci abbracciamo anche davanti a Chloe, che è ancora piccolina e non si è accorta di niente. Inizialmente l’ho lasciato io e poi lui in seguito a una crisi personale. Gli uomini vanno e vengono, ho sempre amato l’amore. Lui può vedere la bimba ogni volta che vuole e tutti i giorni perché io non voglio che i figli paghino gli errori della coppia”.





