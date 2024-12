Margot Sikabonyi ha iniziato a recitare quando ancora era giovanissima, debuttando sul set della famosa fiction “Un medico in famiglia” a soli 15 anni. Nata el 1982, oltre a fare l’attrice è anche un’insegnante di Yoga che ha studiato danza moderna e danza classica. Tra i suoi lavori principali la presenza nel cast de “Il commissario Nardone” e “Voglia di tenerezza“, adattamento italiano del romanzo. Poi la serie I Cesaroni, dove compare in tre puntate, mentre nel 2012 la vediamo nella pellicola Taipei Factory II.

Chi è Diego D., cavaliere di Uomini e Donne/ Scontro in studio con Sabrina e Cristina

L’attrice Margot Sikabonyi è conosciuta anche per essere stata la compagna di Pietro Sermonti, con il quale resta fidanzata per circa sei anni, dal 2003 fino al 2009. I due si sono conosciuti sul set di Un medico in famiglia ed è sbocciato l’amore. La scintilla è scattata durante le riprese della terza stagione, e ripercorrendo quei momenti, Margot Sikabonyi confessa di essersi innamorata per la prima volta. Come prevedeva la regia, i due dovevano essere fidanzati secondo il copione e Pietro Sermonti e Margot Sikabonyi lo erano anche nella realtà. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Daniela Ruggi, l'avvocato dello sceriffo arrestato: "Non ha nulla da nascondere"/ "Indagato come atto dovuto"

Margot Sikabonyi e Pietro Sermonti dopo la rottura: “Litigato con tutti per…”

Perchè Margot Sikabonyi e Pietro Sermonti si sono lasciati? Di certo non è facile fare lo stesso mestiere di attori mentre si sta in coppia, e l’attrice ha poi confessato quanto quei sei anni siano stati sia tormentati sul set che nella vita privata. Margot Sikabonyi ha poi deciso di abbandonare la fiction dopo essersi innamorata di un altro uomo, Jacopo Lupi. “Giravo scene romantiche quando avrei voluto dargli capocciate” ha spiegato riferendosi a Pietro Sermonti e ai momenti di crisi mentre entrambi erano sul set di Un Medico in Famiglia.

Cristina Pugliese, l'amico: "Il compagno vuole insabbiare l'accaduto"/ "Litigavano da giorni"

Una volta lasciato il progetto targato Rai, Margot Sikabonyi ha deciso di dedicarsi per un periodo alla sua famiglia e di lasciare dunque il cast della famosa serie. Per farlo, come ha lei stessa raccontato successivamente, si è trovata a litigare con tutti. Oggi Margot Sikabonyi è mamma di due figli nati dal ceramista Jacopo Lupi, con il quale purtroppo non è finita bene: i due hanno divorziato dopo la nascita di Bruno James e di Leonardo, e Margot Sikabonyi ha completamente rivoluzionato la sua vita dandosi allo Yoga e passando lunghi soggiorni a Bali per crescere la sua spiritualità: “Quando ero in crisi per il divorzio, ho incontrato una sciamana con la quale ho usato erbe e spezie per riequilibrare il campo energetico“.