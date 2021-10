Maria Amato, moglie Bud Spencer/ 56 anni insieme e tre figli

Maria Vasaturo, che dal padre Giuseppe (produttore cinematografico) ha ereditato il nome d’arte Amato, è stata la moglie di Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, per più di cinquant’anni. I due si sposarono il 25 febbraio 1960 presso la chiesa di San Giovanni a Porta Latina, ma si erano conosciuti ben quindici anni prima: “Non è stato un amore a prima vista. Lui entrò a un certo punto nel giro dei miei amici. Ci vedevamo al Pincio, e nessuno di noi aveva la macchina. Nessuno tranne lui, che le vendeva, le macchine americane”, ha ricordato Maria Amato a Repubblica qualche anno dopo la morte del marito. Da giovane Carlo “era bello, tanti anni di sport agonistico gli avevano regalato un fisico pazzesco, faceva una vita interessante”. In tanti anni insieme Maria ha cercato di cambiarlo, ma senza successo: “Per fortuna non sono riuscita a cambiarlo. Lui rimase sognatore, io realista, io attaccata alla logica, lui manco p’a capa…”.

I figli di Bud Spencer e Maria Amato

Dal matrimonio di Maria Amato e Bud Spencer sono nati tre figli: Giuseppe, nel 1961, Cristiana, nel 1962, e Diamante, nel 1972 (nota anche con il nome d’arte di Diamy Spencer). La terza figlia ha recitato con il padre in “Superfantagenio” di Bruno Corbucci e “Un piede in paradiso” di E.B. Clucher. Lo scorso anno la figlia Cristiana ha pubblicato il libro “Bud. Un gigante per papà”, una raccolta di memorie private: “Ho sentito la necessità di mettere per iscritto i ricordi di mio padre, per tramandare questa sua vita avventurosa, più avventurosa di quella che viveva nei film, ai miei figli e ai miei nipoti. Ma anche ai fan, che sono la più grande eredità che ci ha lasciato papà”, ha raccontato Cristiana Pedersoli a Il Messaggero. La morte di Bud Spencer, avvenuta il 27 giugno 2016, è stata annunciata dal figlio Giuseppe: “Papà è volato via serenamente alle 18.15. Non ha sofferto, aveva tutti noi accanto e la sua ultima parola è stata “grazie”…”.

