Maria Antonietta Spadorcia, gaffe Tg2 su Salvini/ “Niente processo! Colpo di scena”

Lo scoop del secolo? No, solo una gaffe. Questo è quello che è andato in scena ieri pomeriggio al Tg2 delle 18.00 quando Maria Antonietta Spadorcia, convinta di avere per le mani una vera e propria bomba, ha annunciato che la votazione del Senato si fosse conclusa a favore di Matteo Salvini. In particolare, la giornalista e inviata ha annunciato in diretta tv che il Senato aveva respinto l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul caso Open Arms con una foga di chi ha per le mani la notizia del secondo leggendo al contrario le votazioni e parlando di 149 no e 141 favorevoli: “Salvini non andrà a processo, è un colpo di scena. Sembrava un voto scontato visto anche il sì di Italia viva. Invece no”.

GAFFE DEL TG2 SU MATTEO SALVINI A PROCESSO

Il capovolgimento però è solo nella testa di Maria Antonietta Spadorcia che forse ha subito un po’ la formulazione dell’esito della votazione di Palazzo Madama per autorizzare o meno il processo per l’ex ministro dell’Interno visto che proprio no doveva bocciare la richiesta e, quindi, autorizzare il processo. Ma se lei fosse innocente? In molti hanno pensato che quanto scritto sul cellulare fosse sbagliato e non è detto che fosse stata lei a prendere appunti, bensì potrebbe aver ricevuto un messaggio con notizie sbagliate. E’ toccato poi a Silvia Vaccarezza, in chiusura di Tg2, correre ai ripari precisando: “A parziale correzione di quanto detto in apertura, vi informiamo che l’aula del Senato ha dato il via libera alla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini presentata dal Tribunale dei ministri di Palermo”.



