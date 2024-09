Maria, tutto sulla figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Maria è il grande amore di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Dopo aver cercato per anni di avere un figlio, la coppia ha realizzato il sogno nel 2013 quando è nata Maria che, oggi, ha undici anni ed è legatissima a mamma Carmen e papà Enzo. “Questa bambina è un dono di dio. Ho desiderato diventare mamma da sempre, ma non riuscivo ad averlo in modo naturale”, ha raccontato Carmen Russo dopo la sua nascita. Carmen ed Enzo si amano da tantissimi anni e, insieme, hanno vissuto tante avventure non solo nella vita privata, ma anche in quella professionale. La coppia, tuttavia, fino al 2013, non era ancora riuscita ad avere un figlio e l’arrivo di Maria ha messo a posto tutti i pezzi del puzzle.

“Diventare mamme quando c’è una situazione d’amore, un rapporto giusto e una vita che ti può permettere di seguire tua figlia perché la cosa che facciamo io ed Enzo Paolo, che è un uomo fantastico, è quello di essere molto presenti. Noi l’abbiamo desiderata tanto, ci mancava nella nostra vita”, le parole di Carmen in alcune interviste.

Enzo Paolo Turchi e la mancanza di Maria al Grande Fratello 2024

Dopo aver supportato l’avventura di Carmen Russo al Grande Fratello Vip, Enzo Paolo Turchi ha deciso di vivere a sua volta la stessa esperienza. Tuttavia, nella casa più spiata d’Italia, la mancanza di Maria si fa sentire. Durante i primi giorni di permanenza nella casa, parlando con Shaila Gatta e Lorenzo Spoleverato, ha ammesso di temere di non avere abbastanza tempo da trascorrere con lei.

Nelle scorse ore, invece, ha avuto un vero crollo pensando alla sua bambina. “La mancanza di Maria ogni tanto mi acchiappa, è dura. Un giorno lo capirete”, ha detto il coreografo. “Sai che cos’è? Io non ho molto tempo con lei, dovuto all’età. E allora ti vengono i rimorsi”, ha poi aggiunto.

