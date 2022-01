Maria Chiara Milano Vieusseux, moglie Matteo Bassetti/ “Lui è un piacione, io gelosa”

Chi è Maria Chiara Milano Vieusseux?

Maria Chiara Milano Vieusseux: è questo il nome della moglie di Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova che la pandemia ha reso ormai un personaggio familiare per milioni di italiani. Possibile allora che tra un’informazione sul virus e l’altra monti nel telespettatore una qualche curiosità sulla vita privata del camice bianco. A soddisfarle sono state le parole pronunciate dallo stesso Bassetti qualche mese fa a Domenica Live, da Barbara D’Urso, dove il medico si è presentato proprio in compagnia di Maria Chiara Milano Vieusseux. Ma chi è la compagna di vita dell’esperto di Covid? Laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova, la donna gestisce l’hotel Rex Residence di Albaro di Genova. Al settimanale “Chi“, Bassetti ha raccontato: “Primo incontro nel 2001, ma non accadde nulla. Non che non mi avesse colpito: ero appena tornato dagli Stati Uniti, iniziavo a lavorare, trentenne del genere “voglio tutto subito” e quindi poco incline ai legami. Fase breve. L’anno successivo io e Maria Chiara ci siamo fidanzati, sei mesi dopo le ho chiesto di sposarmi e dopo altri sei mesi, era l’1 giugno 2003, eravamo marito e moglie“.

Bassetti: "Immunità di gregge con Omicron"/ "In primavera 95% italiani sarà protetto"

Maria Chiara Milano Vieusseux, moglie Matteo Bassetti

Conferme, ma con qualche sfumatura diversa, arrivano anche dalla diretta interessata. Maria Chiara Milano Vieusseux ospite di Barbara D’Urso ha infatti raccontato: “Era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Si sentiva molto in auge, a suo modo di vedere…“. Insomma, sembra di capire che Bassetti se la tirasse un tantino troppo per i gusti di Maria Chiara Milano Vieusseux. La donna ha svelato anche dei dettagli sul carattere di Bassetti e sul loro rapporto: “Sono molto gelosa ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto“. Poi un elogio: “Lui è un papà eccezionale, molto presente nonostante la pandemia non ha mai mancato una volta a pranzo a casa per essere sempre con noi“.

LEGGI ANCHE:

"Covid e scuola? Chi è positivo sta a casa"/ Bassetti: "Governo si complica la vita"Matteo Bassetti/ "Quarantena va ridotta a 5 giorni per positivi asintomatici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA