Maria Eichwald, chi è/ Prima Ballerina dello Stuttgart Ballet

Maria Eichwald, chi è la ballerina dello Stuttgart Ballet

Direttamente dallo Stuttgart Ballet, compagnia tedesca più importante nella scena coreutica mondiale, ad affiancare Roberto Bolle nella nuova edizione di Danza con Me ci sarà anche la sua ètoile, Maria Eichwald. Acclamata e affermata in tutto il mondo, Maria Eichwald è, dal 2008, una delle ballerine internazionali preferite da critica e pubblico, nota soprattutto per il suo eccezionale talento e una tecnica ineguagliabile.

I due primi ballerini avevano già danzato assieme nello storico ed emozionante balletto di apertura della stagione teatrale della Scala di Milano 2016, ossia Lo Schiaccianoci di Nacho Duato. Anni prima inoltre, nel 2010, questo inimitabile duo artistico fu anche protagonista di Mono Lisa.

Maria Eichwald e Roberto Bolle sulle note di Thaïs

Maria Eichwald e Roberto Bolle si ritroveranno dunque nel programma RAI, in onda il 1° gennaio, a esibirsi nella coreografia di Roland Petit creata per l’opera Thaïs. Già acclamato nel BolleTour 2018, questo memorabile passo a due esalta la poesia e liricità del coreografo e ballerino francese, padre della danza contemporanea, Roland Petit. Eleganti e delicati Maria Eichwald e Roberto Bolle danzeranno sulle celebri musiche dell’opera di Jules Massenet.

Questo capolavoro lirico in 3 atti, però, non sarà su base registrata, ma bensì eseguito con musica dal vivo grazie alla perfetta collaborazione di Benedetta Simone e Giuseppe Gibboni. Una all’arpa, l’altro al violino, i due musicisti faranno da sottofondo ai protagonisti che ci delizieranno con voli, prese, complicità e abbandono. Giuseppe Gibboni è stato recentemente eletto vincitore del prestigioso Premio Paganini.

