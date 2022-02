Maria Elena Bottazzi “Corbevax costa meno di 3 $ a dose”/ “USA e Ue non interessate…”

Maria Elena Bottazzi, condirettrice del centro sviluppo vaccini Texas Children’s Hospital e del Baylor College of Medicine, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal Coro”, condotta da Mario Giordano e andata in onda nella serata di martedì 15 febbraio 2022.

In particolare, l’esperta ha parlato del vaccino Corbevax, sviluppato da lei e dal suo team di ricerca e che sta facendo particolarmente discutere in questi giorni a livello internazionale, dal momento che, con una scelta inusuale, perlomeno per quanto si è visto in questo periodo di pandemia di Coronavirus, è stato deciso che il brevetto non sarebbe stato venduto.

MARIA ELENA BOTTAZZI: “CORBEVAX USA UNA TECNOLOGIA CONVENZIONALE E COSTA MENO DI TRE DOLLARI PER DOSE”

A proposito di Corbevax, Maria Elena Bottazzi l’ha descritto in questi termini: “È un vaccino che usa una tecnologia convenzionale, costa meno di tre dollari a dose. La decisione di non brevettarlo viene dal fatto che per noi il diritto alla salute viene sempre prima del business e di ogni forma di negoziazione”. Non si trova nessuno che lo produca in Europa e negli Stati Uniti, perché? “Noi non ci aspettavamo che i Paesi di alto profilo non fossero interessati alla nostra tecnologia, ma capiamo che le decisioni sono state di selezionare le tecnologie nuove, in quanto si pensava che sarebbero state sufficienti”.

Keith Martin, direttore esecutivo del Consortium of Universities for Global Health a Washington, sulle colonne di “NPR” ha dichiarato che questo preparato “permetterà ai Paesi di tutto il mondo, in particolare ai Paesi a basso reddito, di essere in grado di produrre questi vaccini e distribuirli in un modo che sarà accessibile, efficace e sicuro”. Peraltro, Corbevax nacque nel 2003: quando un ceppo di Coronavirus noto come SARS scoppiò, fu creato un candidato vaccino usando la tecnologia delle subunità proteiche. Questo comporta l’utilizzo di proteine di un virus o di un batterio che possono indurre una risposta immunitaria, ma non causare la malattia. Poi, però, l’epidemia di SARS cessò e si esaurì la necessità di un vaccino. Tuttavia, quando un nuovo ceppo di Coronavirus ha scatenato la pandemia di Covid-19, Hotez e Bottazzi hanno pensato di potere rispolverare la loro vecchia tecnologia e modificarla per usarla contro SARS-CoV-2.



