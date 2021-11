Maria Ermachkova, ballerina russa/ “Alla danza devo tutto”, in coppia con Memo Remigi

Maria Ermachkova: a Ballando con le stelle con Memo Remigi

Maria Ermachkova, nata a Mosca il 4 luglio 1984, è una dei maestri e ballerini professionisti di “Ballando con le stelle”. Dopo aver ballato con Pier Cosso nel 2016 e nel 2020 con Tullio Solenghi (arrivando in finale), quest’anno Maria ha ballato con Memo Remigi. La coppia è stata eliminata nella scorsa puntata del programma di Rai 1, ma spera ancora nel ripescaggio della seconda semifinale dell’11 dicembre. “È stato un percorso bellissimo, divertente ma anche faticoso e ricco di impegno e dedizione. Grazie al mio allievo per essersi fidato di me e per avermi seguita in tutte le mie pazzie. Siamo felici di essere arrivati fino alla 7ª puntata… ma non è ancora finita!”, ha scritto la ballerina russa su Instagram dopo la puntata di sabato scorso. Su Rai 1 Maria Ermachkova ha preso parte anche a “Il cantante mascherato” e “La canzone segreta”.

Maria Ermachkova: i primi passi di danza a 5 anni

Maria Ermachkova si è avvicinata alla danza all’eta di 5 anni, come racconta lei stessa sul suo sito ufficiale: “Mia sorella maggiore mi ha fatto conoscere la danza, anche se era già dentro di me, ballavo ovunque, non stavo mai ferma. In seguito il ballo è rimasto un hobby per mia sorella, mentre per me è diventata una professione sia come ballerina che come maestra di ballo”. La ballerina ha studiato per 10 anni a Mosca, poi ha perfezionato la tecnica a Londra, in Italia e negli Stati Uniti: “La danza è così diventata per me anche un prezioso passaporto che mi ha permesso di girare il mondo facendo la conoscenza di persone straordinarie. Alla danza devo tutto ciò che oggi sono diventata”. Nel 2014 Maria Ermachkova ha vinto nel 2014 in Inghilterra il prestigioso Blackpool Dance Festival Professional Rising Stars ed è stata finalista nel 2008-2010 in Italia dei Campionati Nazionali.

