Maria Falcone, chi è la sorella si Giovanni Falcone/ “Lui non voleva essere un eroe” (Domenica In)

Sono passati quasi trent’anni dalla strage di Capaci ed è sempre vivo il ricordo del magistrato Giovanni Falcone. Oggi, domenica 22 maggio 2022, a Domenica In interverrà la sorella Maria Falcone, docente e attivista, nonché fondatrice della Fondazione Falcone. L’88enne porta avanti numerosi progetti legati all’educazione alla legalità nelle scuole e nelle università, senza dimenticare le numerose iniziative dedicate al ricordo del fratello.

Maria Falcone è una delle principali conoscitrici del fenomeno mafioso ed è spesso protagonista sul piccolo schermo per affrontare la piaga della criminalità organizzata. Negli ultimi anni si è spesso spesa sui temi più delicati dedicati alla mafia, dall’ergastolo ostativo per i boss passando per la tutela degli enti che operan per il sociale e la legalità. Numerosi i riconoscimenti ottenuti nel corso dei decenni: dal Premio Minerva nel 1996 al National Organization of Italian Women – New York nel 2000, fino alla menzione speciale nella sessione plenaria della Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e la giustizia penale a Vienna nel 2019.

MARIA FALCONE E IL RICORDO DEL FRATELLO GIOVANNI

Ospite di Oggi è un altro giorno, Maria Falcone ha spiegato di aver continuato a lottare per un debito di riconoscenza nei confronti di Giovanni, ma anche per il timore che il patrimonio di conoscenze di lotta alla mafia si potesse disperdere. La sorella del magistrato ha sempre acceso i riflettori sull’importanza dei giovani e della cultura, mentre ospite al Salone del Libro ha voluto ricordare così il fratello: “Non ricordate soltanto l’uccisione e la morte ma approfondite lo studio su chi era Giovanni Falcone. Non era soltanto un magistrato antimafia, era un uomo che amava le istituzioni democratiche del nostro Paese”. Intervistata dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, Maria Falcone ha aggiunto: “L’ultima volta che ho visto Giovanni, mi disse che bisognava fare presto per salvare la democrazia nel nostro Paese. In questo anniversario dalla strage di Capaci ho avuto la percezione che, dopo tanti anni di progetti nelle scuole, si ha la conoscenza del fenomeno mafia anche fuori dal Meridione. Sud più estremo e Nord più estremo si sono uniti nella lotta alla mafia e questo è per me il regalo più grande nel 30esimo anniversario dalla morte di Giovanni”. E ancora: “Giovanni non voleva essere un eroe, voleva essere soltanto un bravo magistrato”.

