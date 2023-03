Maria Grazia Cucinotta, dislessia/ “Da piccola pensavano avessi problemi cognitivi”

Maria Grazia Cucinotta: la dislessia, scoperta in età adulta

Maria Grazia Cucinotta sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 23 marzo, di Oggi è un altro giorno. Nel 1987 partecipa a Miss Italia e poco dopo viene scritturata da Renzo Arbore per “Indietro tutta” su Rai2. Da allora ha lavorato per cinema e tv fino a quando Massimo Troisi la sceglie come sua partner per “Il postino“, il suo ultimo film.

L’attrice ha scoperto di essere dislessica, dopo il celebre film: “Da ragazzina pensavano che avessi problemi cognitivi. Me l’hanno diagnosticata in America, dopo Il postino, quando studiavo inglese”, ha raccontato la Cucinotta su Il Messaggero. Gli anni della scuola sono stati molto difficile per lei: “Ai miei tempi a scuola i dislessici come me venivano semplicemente valutati come pigri e svogliati”, ha confidato a Ok Salute.

Maria Grazia Cucinotta: “Sbaglio le finali, inverto le vocali”

Prima di scoprire la dislessia, Maria Grazia Cucinotta ha fatto molta fatica sui set, ma ha anche trovato persone che l’hanno aiutata: “Ricordo le orecchie che mi pulsavano e diventavano bordeaux dalla vergogna. Nel 1992 al Tg delle vacanze di Gaspare e Zuzzurro, su Canale 5, non riuscivo a parlare. Loro capirono e mi aiutarono. Come Troisi due anni dopo. Non mi fecero mai sentire handicappata, incapace, o ignorante”. Dopo aver appreso di essere dislessica, l’attrice ha iniziato a fare esercizi mentali che la aiutano per i suoi problemi: “Sbaglio le finali, inverto le vocali, e mentre parlo – se mi distraggo – i binari con le parole si incrociano e faccio fatica a rimetterli in linea”, ha detto a Il Messaggero.

