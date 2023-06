Maria Grazia Cucinotta: “Non avevo i soldi per il book fotografico, ci pensò mio fratello”/ “Troisi…”

Maria Grazia Cucinotta, ospite di “L’Ora Solare” su Tv 2000, racconta i suoi ultimi progetti. “Ho imparato a non correre più. Sono ‘bulimia’ del lavoro ma a volte non sei più obiettiva quindi ho deciso di prendermi il tempo. Devo dire grazie anche al Covid, ho rivalutato il tempo. Prima era il tempo che gestiva la mia vita, ora è il contrario”.

Il primo film che l’ha resa famosa al grande pubblico, è stato Il Postino: Maria Grazia è anche cittadina onoraria di San Giorgio a Cremano: “Sono andata sotto a questo murales bellissimo di Massimo Troisi e me. È stato uno dei momenti più belli… Io professionalmente sono nata in quel momento. Festeggiare il compleanno di Massimo con la gente che appartiene a lui è stato bellissimo”.

“Ora mi dedico alla regia”

Maria Grazia Cucinotta, a “L’Ora Solare”, racconta anche come è cominciata la sua carriera: “Mio fratello è appassionato di fotografia e io ho iniziato a lavorare grazie alle sue fotografie, perché non avevo i soldi per un book fotografico”. “Non ho momenti bui. Posso avere dei momenti di tristezza come tutti ma durano pochissimi. Già svegliarti e stare bene è una grande fortuna e l’ho imparato grazie alla mia attività da volontaria. In molti si lamentano di stupidaggini, ma certe cose non sono niente”.

Per quanto riguarda il futuro, l’attrice ha ancora tanti progetti da realizzare: “Non mi sento ancora grande. Ho tante cose da fare. Ho fatto scelte diverse, adesso mi sto dedicando di più alle cose che voglio fare. Ho intenzione di portare avanti la regia, accantonando la produzione in questo momento. Io sono molto più artistica e non posso mischiare tutto”.













