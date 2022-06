Maria Hardouin, chi è la moglie di Gabriele D’Annunzio/ I tradimenti del poeta, “perdonati” ma…

Maria Hardouin e Gabriele D’Annunzio, la contrarietà della famiglia di lei alla relazione

Maria Hardouin D’Annunzio è stata l’unica moglie di Gabriele D’Annunzio. I due si conobbero nel 1883 e, nonostante la contrarietà della famiglia di lei, la loro relazione proseguì di nascosto. Il poeta e Maria Hardouin portarono avanti la loro storia d’amore al riparo da occhi indiscreti, fino al “peccato di maggio” e alla fuga della coppia a Firenze, di cui parlarono tutti i giornali.

Gabriele D'Annunzio era fascita?/ Mussolini lo ammirava ma il poeta odiava Hitler

Gabriele D’Annunzio e Maria Hardouin si sposarono in seguito, nel 1883, a Roma. Il fatto che la ragazza fosse già incinta obbligò la famiglia di lei ad accettare la storia d’amore e ad acconsentire a delle nozze riparatrici. Dal rapporto tra Maria Hardouin e D’Annunzio nacquero poi tre figli maschi: Mario, Gabriellino e Ugo Veniero.

Ugo Veniero, Gabriellino, Renata, Mario: chi sono i figli di Gabriele D’Annunzio/ Con la femmina...

Maria Hardouin e Gabriele D’Annunzio, gli anni in Abruzzo e poi il ritorno a Roma

Maria Hardouin e Gabriele D’Annunzio trascorsero i primi anni della loro relazione in Abruzzo, poi il ritorno a Roma, con D’Annunzio che trova finalmente impiego come redattore. Il poeta va a vivere in una abitazione piuttosto modesta, concedendosi però vizi costosi e nuove relazioni sentimentali, cominciando ad accumulare debiti.

Nel 1890 Maria si separa da Gabriele D’Annunzio, presentando domanda di separazione negli anni successivi. In seguito si trasferisce a Parigi dove ha modo di frequentare il poeta Robert de Montesquiou. Nonostante le scappatelle di D’Annunzio, la donna rimane legalmente sposata al poeta, con cui manterrà buoni rapporti.

Eleonora Duse, chi è?/ La storia con Gabriele D'Annunzio, soprannominata 'divina' perché...

© RIPRODUZIONE RISERVATA