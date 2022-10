Maria Laura Rondanini, moglie Silvio Orlando/ “Emana luce propria”

Maria Laura Rondanini: chi è la moglie di Silvio Orlando

L’attrice Maria Laura Rondanini è la moglie di Silvio Orlando. I due attori si sono sposati il 6 ottobre 2008 a Venezia. “Avevo appena vinto la Coppa Volpi alla Mostra del cinema e in un’intervista in diretta al Tg5 ho detto che ci saremmo sposati lì, a Venezia, il mese dopo. Non c’era niente di programmato in realtà. Volevo farle una sorpresa”, ha raccontato l’attore a Vanity Fair, spiegando la scelta di sposarsi in Laguna. Il matrimonio è stato officiato dal sindaco di allora Massimo Cacciari. I due attori sono inseparabili, come ha confessato Orlando: “Io la chiamo “Cento passi”, perché appena mi allontano mi chiama, mi chiede dove sono e cosa faccio. In 21 anni saremo stati separati un mese. Forse è un modo morboso di vivere il rapporto ma è il nostro”. La coppia non ha avuto figli.

In un’intervista di qualche anno fa al Corriere della Sera, Silvio Orlando aveva parlato del ruolo fondamentale della moglie Maria Laura Rondanini nella sua vita: “Mi ha fatto vedere l’elemento commovente della normalità, la commozione delle piccole cose, continua, reciproca. È come se illuminasse cose che mi sembravano grigie che sono la vita quotidiana. Questo mi ha consentito di ritrovare il senso”. E ha aggiunto: “Mia moglie invece emana luce propria. Lei ha una personalità forte ma è eccessiva in tutto: o bianco o nero, poi dopo trenta secondi si rimangia tutto”. Maria Laura Rondanini ha debuttato al cinema nel 1992 nel film “Morte di un matematico napoletano” di Mario Martone e nel 2013 ha preso parte a “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Ha recitato anche in alcune fiction televisive come “Ultimo – La sfida”, “Tutti pazzi per amore” e il film tv “Il delitto di Via Poma”.

