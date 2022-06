Maria Lina Carrieri e Cristina Rivetti, ex Shel Shapiro/ Prima moglie morta suicida

Shel Shapiro e il dramma della prima moglie morta suicida

Shel Shapiro si è ritagliato uno spazio molto importante nel mondo della musica, coltivando un pubblico he lo ha sempre seguito anche nella sua vita privata. Da questo punto di vista è stato sposato con Maria Lina Carrieri, ex fotomodella e miss Cinema 1962. I due si erano sposati nel 1969, ma la donna si suicidò tragicamente alcuni anni dopo, chiudendosi nella propria macchina nel garage di casa e togliendosi la vita con il gas proveniente dal tubo di scarico.

Shel Shapiro/ I successi con i The Rockes e l'amore: "E' stato come essere investito da un treno"

Un vero e proprio dramma per Shel Shapiro e la figlia Malindi Michelle, che fu di grande supporto al papà nell’aiutarlo a superare un episodio segnante e drammatico. La morte della moglie, infatti, ha cambiato per sempre la vita di Shel Shapiro. E grazie all’amore della figlia e degli amici di sempre, in qualche modo, il cantautore è riuscito ad andare avanti.

Shel Shapiro, chi sono i figli Malindi, Pietro e Ginevra/ "Ho fatto errori ma..."

Shel Shapiro e Cristina Rivetti, epilogo infelice ma…

Dopo la drammatica scomparsa della prima moglie, Shel Shapiro si è innamorato di Cristina Rivetti. Tra i due non è finita bene, ma la donna ha occupato comunque un posto speciale nel cuore del musicista di origine britannico. Nonostante l’epilogo infelice, i due hanno vissuto una storia d’amore molto intensa e ricca di passione.

A quanto pare, come dicevamo, Shel e Cristina si sono conosciuti dopo la scomparsa della prima moglie. Nel 1992 sono saliti all’altare, per poi divorziare nel 1997. Da quel momento Shel visse momenti molto difficili. Si sentiva depresso e in preda allo sconforto. Da qui un graduale allontanamento dalle scene, fino al grande ritorno a cui tutti abbiamo piacevolmente assistito.

Shel Shapiro "Mio padre mi cacciò di casa"/ "Ho fatto degli errori, menomale..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA