Maria Romana De Gasperi è morta a 99 anni/ Era la figlia maggiore di Alcide

È venuta a mancare questa notte, all’età di 99 anni, Maria Romana De Gasperi, primogenita di Alcide. Profondamente legata alla figura del padre, nella sua vita ha spesso ripetuto di aver avuto la fortuna di passare la sua infanzia “davanti ad un uomo onesto” che con il suo esempio le aveva insegnato “il coraggio di tenere fede alle proprie idee” anche quando “causa di sofferenza e di solitudine”. Quell’uomo, Alcide De Gasperi, è stato uno dei protagonisti più importanti della politica italiana del ‘900.

LARS BLOCH, MORTO MEGA PRESIDENTE FANTOZZI CONTRO TUTTI/ Recitò anche in film western

Maria Romana è venuta a mancare a Roma, dove viveva, all’età di 99 anni. La sua vita è stata lunga e ricca, sia di gioie professionali e non, sia di dolori. Tantissimi, infatti, i riconoscimenti a lei arrivati nel corso della carriera, ma tante anche le sofferenze atroci, come la morte di due figli, Giorgio e Maurizio. Scrittrice e redattrice, Maria Romana era nata a Trento il 19 marzo 1923. Era la prima figlia di Alcide e di Francesca Romani. Dopo il liceo presso le Suore Francesi di Nevers a Roma, nel ’45 si laurea in lettere alla Sapienza. Inizia poi a collaborare con il padre: quando Alcide fu presidente del Consiglio dei ministri, lei divenne la sua segretaria privata, ma senza stipendio.

Taylor Hawkins, morto batterista Foo Fighters/ Mick Jagger: "Incredibilmente triste"

Addio a Maria Romana De Gasperi: fu presidentessa onoraria della fondazione intitolata a suo padre

Maria Romana De Gasperi ha dato un contributo fondamentale alla costituzione della Fondazione De Gasperi, intitolata al padre Alcide. Dal 2013 ha ricoperto l’incarico di Presidente onorario, mettendo la sua memoria a disposizione dell’intera Italia per ripercorrere la storia della vicenda repubblicana fin dagli albori. Grazie al suo amore per il papà Alcide e ai suoi preziosi ricordi, ha tenuto viva la sua memoria.

Il giorno della sua scomparsa, Alfano, ora Presidente della Fondazione, ha voluto ricordarla così: “A nome della Fondazione De Gasperi esprimo profondo dolore e cordoglio per la scomparsa di Maria Romana De Gasperi, a cui mi legava un rapporto di stima, affetto e grande ammirazione. In questi anni è stata una presenza fondamentale nella Fondazione che porta il nome del padre, lavorando per conservarne la memoria e trasmetterne i valori ai giovani. Non si è mai risparmiata negli incontri con gli studenti, le associazioni e le Istituzioni. La sua memoria e il suo carisma continueranno a vivere nelle attività e nelle iniziative della Fondazione De Gasperi”.

Gianni Cavina è morto/ Con Pupi Avati diciassette film e cinque serie tv













© RIPRODUZIONE RISERVATA