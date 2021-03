Maria Salvucci, ex moglie Max Gazzè/ Con lei 3 figli: Bianca, Samuele, Emily. Poi..

Maria Salvucci è l’ex moglie di Max Gazzè. I due sono stati sposati a lungo, circa quindici anni, e hanno messo al mondo tre figli. Parliamo di Bianca, Samuele ed Emily. Il secondo figlio, in un certo senso, vorrebbe seguire le orme del padre, dato che ama la musica e fa il rapper con il nome d’arte di Sam Blu. La vita sentimentale del cantante, dunque, non è mai stata molto lineare e tranquilla. Dopo la rottura con Maria Salvucci, Max Gazzè si è innamorato di Sabrina, oggi madre degli altri due figli: Silvia e Guglielmo. Al momento l’artista pare sia single, anche se qualche anno fa era stato avvicinato ad Asia Argento, probabilmente a causa di una cena “sospetta”. Con l’ex moglie Maria Salvucci il divorzio è arrivato nel 2010, mettendo fine a quindici anni di amore. Poco dopo sono arrivati Silvia e poi Guglielmo nella vita di Gazzè.

La famiglia numerosa di Max Gazzè: tre figli con l’ex moglie Maria

Il mitico Max Gazzè è un gazzè dalle grande capacità, in grado di conquistare una fascia sempre più ampia di pubblico nel corso di questi ultimi anni. Non tutti i fan però erano al corrente del fatto che la vita privata dell’artista fosse alquanto movimentata. Così se sul palco stupisce con voce e testi davvero originali, nel privato ci si stupisce dando una sbirciata alla sua biografia dove si apprende, appunto, che è padre di ben cinque figli: tre come detto li ha avuti dall’ex moglie Maria Salvucci (Bianca, Samuele ed Emily), due da Sabrina, mamma di Silvia e di Guglielmo, arrivati rispettivamente nel 2013 e nel 2016.



© RIPRODUZIONE RISERVATA