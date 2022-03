Maria Sole Tognazzi, figlia di Ugo/ “A volte lo evitavo per auto-proteggermi”

Maria Sole Tognazzi, la figlia di Ugo

Maria Sole Tognazzi è la quarta e ultima figlia di Ugo Tognazzi, il grande attorse scomparso nel 1990. Sua madre è l’attrice Franca Bettoja, ultimo compagna di Tognazzi. Maria Sole ha tre fratelli maggiori: Ricky (figlio della ballerina britannica Pat O’Hara), Thomas (figlio dell’attrice norvegese Margarete Robsham e Gian Marco (anche lui figlio di Franca Bettoja). Nel 2020 in occasione de trent’anni della morte del padre, i qytrtto fratelli hanno scritto una biografia a quattro mani: “Ugo. La vita, gli amori, gli scherzi di un papà di salvataggio”. A differenza dei fratelli Ricky e Gianmarco, Maria Sole ha sempre preferito stare dietro la macchina da presa. “A volte lo evitavo per auto-proteggermi, perché non c’era mai. Ma gli volevo bene. Non essendo una gran chiacchierona, a volte farfugliava: chissà che razza di pensieri ha questa ragazzina qui. Mio padre di me pensava che ero molto timida e che sicuramente non avrei mai fatto l’attrice. In parte, aveva ragione”, ha raccontato anni fa su Libero, ricordando il padre. Da quel che poco che emerge sulla vita privata di Maria Sole Tognazzi è single e non ha figli: “Magari l’uomo giusto lo incontro domani e allora sì, che faccio il figlio”, ha detto di recente, come riporta Elle.

La carriera di Maria Sole Tognazzi

Al cinema Maria Sole Tognazzi ha esordito come regista nel 2003 con la commedia “Passato prossimo”, con Paola Cortellesi, Claudio Santamaria, Valentina Cervi. Il film ottiene il Globo d’oro 2003 come miglior opera prima e Maria Sole vince ai Nastri d’argento 2003 come Miglior regista esordiente. Nel 2008 esce il suo secondo film “L’uomo che ama”, che vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Ksenia Rappoport e Monica Bellucci. Il terzo film arriva nel 2013 e si intitola “Viaggio sola” con protagonista Margherita Buy: il film vince il David per la migliore performance da protagonista per Margherita Buy e il Nastro d’argento alla migliore commedia. Nel 2015 esce il suo quinto film, “Io e lei”, che racconta la storia di una coppia di donne omosessuali, interpretate da Margherita Buy e Sabrina Ferilli. Maria Sole vince il Nastro d’argento al miglior soggetto. Nel 2020 esce su Sky la sua prima serie tv, “Petra”, ispirata ai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, con protagonista da Paola Cortellesi. Maria Sole Tognazzi sta attualmente lavorando alla seconda stagione di Petra.

