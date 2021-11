Maria Teresa e Francesco, moglie e figlio Pino D’Angiò/ “Mi sopporta dal 1979”

Maria Teresa al fianco di Pino D’Angiò dal 1979

Pino D’Angiò, al secolo Giuseppe Chierchia, è sposato con Maria Teresa, che come ha detto l’artista lo “sopporta dal 1979”. La moglie è sempre stata al fianco del cantautore diventato famoso nel 1980 con il brano “Ma quale idea”. Intervistato da Massimo Emanuelli, D’Angiò ha raccontato di quella volta che ospitò Marvin Gaye senza sapere chi fosse. Era il 1982 e il cantatore venne ospite a “Sotto le stelle” una trasmissione di Rai 1 girata all’Auditorium di Napoli, condotta da D’Angiò e ed Edvige Fenech: “Neanche la mia ragazza (oggi mia moglie) lo riconobbe. Quando gli chiesi il nome mi disse… Winnie! Suonammo la chitarra fino a mezzanotte”. Dopo la malattia Pino D’Angiò ha detto: “Ho capito che senza una famiglia, l’amore di una moglie e la fede non vai da nessuna parte“, ha detto ad Avvenire

Pino D’Angiò e il figlio Francesco

Nel 1981 Pino D’Angio è diventato padre di Francesco. “Quando Francesco era piccolo e mi divertivo un mondo a fare il papà a tempo pieno mi accorsi che un giorno era giù di corda: a scuola gli avevano dato il classico tema “parla della tua famiglia” e questo povero bambino scrisse che i suoi non erano sposati e il papà di mestiere faceva il cantante… Un trauma. Ma l’ha superato brillantemente”, ha raccontato il cantautore ad Avvenire. Il figlio non ha seguito le orme del padre nella mondo della musica: “Fa un mestiere che non sapevo neppure esistesse, il “lobbysta”: cura i rapporti tra le aziende e gli enti governativi, insomma interviene affinché le leggi non danneggino le industrie. Questo è quello che ho capito”, ha concluso l’artista di Pompei.

