Maria Teresa Ruta: “Cure mediche per avere un figlio da Roberto”/ “È andata male”

Per Maria Teresa Ruta non è una puntata facile. Al Grande Fratello Vip è arrivata la bellissima sorpresa del compagno Roberto Zappulla che le ha scritto una lettera d’amore alla fine della quale l’ha invitata a non aver paura di dire la verità. “Di che verità sta parlando?” chiede allora un incuriosito Alfonso Signorini, ed è a questo punto che la Ruta si lascia andare ad una rivelazione forte e inedita. “Io e lui abbiamo fatto delle rinunce. – esordisce – Lui desiderava tanto un figlio da me, ci abbiamo provato tanto, poi ho fatto delle cure per questo mi sono dovuta allontanare.” Maria Teresa scoppia in lacrime, raccontando di come questa fase della sua vita sia stata difficile e, al contempo, triste.

Maria Teresa Ruta e l’inseminazione artificiale: “Avevamo organizzato tutto, poi…”

In diretta al Grande Fratello Vip, la Ruta svela che è la prima volta che parla di questo argomento: “Ai miei figli non l’ho mai detto, l’ho detto adesso a Guenda, Gian Amedeo non lo sa.” Così aggiunge: “Abbiamo fatto queste cure, ci abbiamo riprovato e non è andata bene. Lui ci teneva tanto, sapevo che era una cosa che desiderava tantissimo, è la prima cosa che mi ha chiesto quando ci siamo messi insieme. – poi conclude – Noi abbiamo organizzato tutto per l’inseminazione artificiale all’estero. Ci è voluto un mese per avere il visto, era tutto pronto ma il giorno prima ho detto a Roberto che non me la sentivo di fare questo ai miei figli. E lui mi ha detto ‘ti amo lo stesso, non ti preoccupare'”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA