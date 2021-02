Maria Teresa Ruta e figli Guenda Goria e Gian Amedeo Goria vs sfere/ Il flirt con Baccini, e nuovi attacchi..

Ci sono anche Maria Teresa Ruta e i suoi figli tra gli ospiti della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, il programma della domenica sera di Canale 5 con protagonisti i personaggi che hanno fatto parlare maggiormente di loro nel corso delle ultime settimane. Tra questi non può non esserci Maria Teresa Ruta, reduce da una lunghissima esperienza dentro la casa del Grande Fratello VIP, conclusasi con parecchi veleni nei confronti di alcuni concorrenti. Ma non solo: Maria Teresa Ruta ha guadagnato le prime pagine del gossip per la sua rivelazione sul presunto flirt con Francesco Baccini. Un argomento che ha sollevato non pochi polveroni e che molto probabilmente continuerà ancora a far discutere. D’altra parte le Sfere di Barbara D’Urso non saranno affatto tenere e accondiscendenti con Maria Teresa Ruta su questo tema.

Maria Teresa Ruta a Live Non è la D’Urso insieme ai suoi figli: Guenda Goria la difende a spada tratta

Maria Teresa Ruta protagonista di Live Non è la D’Urso, insieme ai suoi figli, per lo scontro con le Sfere. A darle manforte, dunque, ci sarà certamente Guenda Goria, che già negli studi televisivi del Grande Fratello VIP aveva dato in escandescenza per difendere la madre. “E’ una grande donna!”, aveva urlato la sera in cui sua madre era stata eliminata dal reality show. Guenda Goria, evidentemente, ha sempre pensato che la genuinità della madre ed il suo voler aiutare gli altri le si sia ritorto contro. Maria Teresa Ruta è stata troppo buona? Di certo i rumors sulla relazione passata con Francesco Baccini non l’hanno aiutata, anzi. Hanno scatenato le malelingue della casa e Maria Teresa, una volta uscita dal Grande Fratello VIP, si è trovata sotto attacco. La partecipazione a Live Non è la D’Urso, per lo scontro con le Sfere, è l’occasione per togliersi qualche sassolino e chiarire una volta per tutte la sua posizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA