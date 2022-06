Mariah Carey, ha plagiato All I Want for Christmas Is You?/ L’accusa

Mariah Carey: la citazione in giudizio per la hit All I Want for Christmas Is You

All I Want for Christmas Is You, brano natalizio moderno, cantato da Mariah Carey, è, adesso, al centro di una vicenda giudiziaria intricata. La cantante e co-autrice del pezzo, infatti, è stata citata in giudizio da un altro cantautore che l’ha accusata di plagio, come riportato da Leggo.

Secondo Andy Stone, il promotore dell’azione legale, infatti, la celebre canzone natalizia sarebbe, in realtà frutto dell’imitazione di un suo brano. Una notizia davvero sconvolgente per la star, ancora più se si considera che l’accusa arriva dopo quasi trent’anni dall’uscita della hit, rilasciata nel 1994. All I Want for Christmas Is You, inoltre, è uno dei brani natalizi più apprezzati di tutti i tempi e, a distanza di decenni, riscuote, comunque, un grande successo in termini di ascolti e streaming. Solo su Spotify, infatti, la canzone è stata scaricata più di 1 miliardo di volte.

Mariah Carey accusata di plagio: da dove avrebbe preso ispirazione la star per All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey ha composto All I Want for Christmas Is You nel 1994 e, da allora, il brano musicale, ha continuato, senza sosta a ottenere successi. Secondo quanto sostenuto, però, da Andy Stone, la canzone sarebbe un’imitazione di un brano precedente. Il cantautore, infatti, avrebbe composto una canzone con lo stesso titolo nel 1989, insieme alla sua band Vince Vance and the Valiants.

I due brani sarebbero musicalmente differenti ma, secondo Andy Stone, la cantante e Afanasieff avrebbero: “Causato confusione… Hanno apportato modifiche e arricchimenti al testo originale, utilizzando in modo non autorizzato il lavoro svolto da altri“. Proprio in forza di questa presunta imitazione, Andy Stone avrebbe deciso di richiedere un risarcimento piuttosto salato. Il cantautore vorrebbe ricevere da Mariah Carey ben 20 milioni di dollari per riparare il danno subito. Andy Stone, secondo la BBC e come riportato da Leggo, avrebbe già provato a ottenere un accordo con la cantante, senza, però, ottenere un riscontro positivo.

