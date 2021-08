Marialaura De Vitis fidanzata con Lollo G, Paolo Brosio furioso/ Lei “È geloso!”

Marialaura De Vitis e Paolo Brosio non sono più una coppia ormai da qualche tempo eppure la loro storia torna oggi ad accendere il gossip. Dopo la discussa relazione con il giornalista, Marialaura ha ritrovato l’amore con il rapper Lollo G, nome d’arte del ventunenne Lorenzo Orsini. Un amore nato sul set del nuovo videoclip del cantante “Voglia di Te”, che vede protagonista proprio la De Vitis. Dopo le riprese, stando a quanto rivelato sul settimanale Diva e Donna, i due hanno avuto modo di conoscersi meglio durante una cena e, poco dopo, è scoccata la scintilla. Di questa nuova relazione non è però affatto contento Paolo Brosio. Stando a quanto fa sapere il giornale, il giornalista ha reagito piuttosto male alla notizia del nuovo amore della sua ex, tanto che pur di evitare l’incontro, avrebbe dato buca ad un evento a cui era stato invitato e di cui è presenza fissa, il torneo “Vip Master”.

Maria Laura De Vitis "Corona mi ha incastrato"/ "Dissi no al suo piano su Brosio e.."

Marialaura De Vitis: “Paolo Brosio? È geloso ma sono libera”

Proprio Marialaura De Vitis, alle pagine di Diva e Donna, ha così commentato il comportamento del suo ex: “Paolo è geloso, ma ci siamo lasciati e io sono libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei”. La ragazza risponde dunque a tono al fastidio che Paolo a quanto pare ha provato nel vederla al fianco di un altro uomo. La De Vitis però è ben decisa: quella con Brosio è ormai una storia chiusa per sempre. Ora nella sua vita c’è Lorenzo, nuova fiamma con il quale potrebbe però nascere un grande amore.

LEGGI ANCHE:

Caso Aurora Leone, Paolo Brosio/ “Pecchini brava persona, clamoroso fraintendimento”PAOLO BROSIO E MARIA LAURA DE VITIS SI SONO LASCIATI/ Lui “Dio per me al primo posto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA