Mariana Rodriguez è diventata mamma/ Nato il figlio Noa Maria

Mariana Rodriguez: è nato il figlio Noa Maria!

Mariana Rodriguez è diventata mamma. La ex concorrente del Grande Fratello Vip (prima edizione) e di Pechino Express

(terza edizione) ha dato alla luce il primo figlio, Noa Maria. La modella e influencer venezuelana, dopo una relazione con Simone Sussista (dal 2017 al 2019) e presunti flirt, è legata a Gianmaria Coccoluto, 29 anni, famoso kitesurf italiano nato a Terracina in provincia di Latina.

Mariana Rodriguez ha annunciato la nascita del figlio con un post su Instagram, scritto in italiano e in spagnolo: “Il periodo più vulnerabile della mia vita con le emozioni più forte che mai, al punto tale di sentirmi colpevole per sentire delle emozioni così intense… è un cambio, è un cambiamento così forte pieno di dolore ma anche d’amore di farti rinascere, di trovare la forza dove non c’è… ma poi arriva lui Noa Maria con la sua luce, la sua forza, la sua bellezza infinita e ti afferri a quello, a quel baby arcobaleno per rinascere come là fenice dal dolore dalle cenere”. E ha concluso: “Le mamme hanno lo stesso bisogno d’attenzione è amore che un neonato, anche loro sono appena nate”.

Mariana Rodriguez: “Ci sarò sempre per te”

Tra i commenti anche il messaggio di Gianmaria Coccoluto, padre del piccolo Noa Maria e compagno di Mariana Rodriguez: “Amore di papà.. Noa della mia vita”. Anche Gracia De Torres, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e conduttrice, ha lasciato un messaggio alla modella venezuelana: “Congratulazioni amica mia. Adesso sarà tutto così un bel mix di emozioni. Ma non preoccuparti, la tua vita sarà più bella che mai! Congratulazioni coppia, congratulazioni super mamma. Benvenuto al mondo Noa!”. Messaggi anche da Giulio Golia delle Iene, Benedetta Mazza, Irene Capuano, Carolina Marconi, Max Briganti e molti altri nomi noti del mondo dello spettacolo. Mariana Rodriguez aveva annunciato la gravidanza lo scorso novembre con un post su Instagram: “Ti ho fatto con l’amore più puro è più nobile che l’essere umano possa provare… Giuro su Dio che ci sarò sempre per te, fino la fine dei miei tempi, che ti farò di madre, di padre, di migliore amica… Nessuno ha detto che sarà facile ma nemmeno impossibile, la mamma lotterà ogni giorno della sua esistenza per portarti sempre avanti”.

