Io Canto Generation 2024, il talent dedicato a giovani cantanti condotto da Gerry Scotti è tornato in prima serata su Canale 5. Al centro del programma tanti giovani che si sfidano, riuniti in squadre, in una serrata competizione musicale accompagnati dai capisquadra Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Fausto Leali. Tra i protagonisti della nuova edizione ci sono anche Marianna Alè, Beatrice La Rocca e Ludovica Sala.

Chi è Marianna Alè, concorrente di Io Canto Generation 2024

Marianna Alè è una delle giovani concorrenti di Io Canto Generation 2024, il talent show presentato da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. La giovane cantante è stata protagonista di una performance ottima sulle note di “Back to black” di Amy Winehouse conquistando sin da subito l’attenzione della giuria composta da Claudio Amendola, Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Fabio Rovazz e la new entry IIva Zanicchi. La giovane cantante di Campobello di Mazara, comune italiano di Trapani in Sicilia, è entrata nella squadra di Anna Tatangelo.

L’esibizione di Marianna Alè ha stupito davvero tutti, visto che la giovane siciliana ha una voce potente e calda. Dopo l’esibizione con “Back to Black”, Marianna è tornata sul palcoscenico per duettare con la caposquadra Anna Tatangelo sulle note di “Hold my Hand” di Lady Gaga.

Chi è Beatrice La Rocca, concorrente di Io Canto Generation 2024

Tra le protagoniste di Io Canto Generation 2024 c’è anche Beatrice La Rocca, una giovane promessa della musica italiana entrata nella squadra di Anna Tatangelo. La ragazza ha soli 12 anni, ma la musica è sempre stata una sua grandissima passione, visto che è una allieva dell’Accademia Musicale di Scicli gestita dai maestri Uccio Ingarao e Lina Pluchino.

Durante la puntata, la voce di Beatrice si è fatta notare immediatamente dalla giuria sia nell’esibizione singola che durante il duetto con la caposquadra Anna Tatangelo sulle note di “Città vuota”. Non solo la musica tra le passione della 12enne di Ragusa, visto che Beatrice ama anche la danza latino-americana.

Chi è Ludovica Sala, concorrente di Io Canto Generation 2024

A Io Canto Generation 2024 c’è anche Ludovica Sala, la giovane cantante di Seregno, provincia di Milano, che durante la prima puntata del talent show di talento è entrata nella squadra di Anna Tatangelo. La prima esibizione della giovane interprete è stata sulle note de “Il nostro concerto”, un brano difficile, ma che ha saputo cantare alla perfezione. Ludovica, infatti, è dotata di un voce potente che non è passata inosservata.

A fare il tifo per lei anche l’Accademia filarmonica della città di Seregno che sui social ha scritto: «Complimenti a Ludovica Sala, allieva della nostra scuola di musica, che è approdata mercoledì sera su Canale 5 nella trasmissione “Io Canto”. Se ve la siete persa, recuperate la puntata, perché Ludovica sarà ancora in trasmissione il prossimo mercoledì». Infine anche il sindaco di Seregno si è complimentato con la giovane cantante: “Ludovica è un allieva dell’Accademia filarmonica Città di Seregno, e si potrebbe dire che è una nipote d’arte, visto che i suoi nonni sono Sandro e Marina Sala. Buona fortuna per questa bella avventura che ti aspetta, da Seregno faremo tutti il tifo per te!”.