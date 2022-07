Mariasole Pollio “Un reality? Parteciperei solo a….”/ Il futuro dopo Battiti Live

Mariasole Pollio: Battiti Live e i progetti per il futuro

Mariasole Pollio dal 2017 è uno dei volti del Battiti Live, la fianco di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. “Amo molto il mio ruolo perché sono grata per tutto quello che mi ha insegnato in questi anni. Certamente la voglia di crescere c’è sempre, quindi mi potrebbe piacere avere un maggior spazio nella conduzione sul palco, senza però lasciare il ruolo che ricopro ora. Mi ha insegnato a gestire le emozioni e a sapere quanto importante sia la squadra che lavora a un programma”, ha raccontato a TvBlog. In questi giorni Mariasole è impegnata, per la prima volta, alla conduzione del Coca Cola Summer Festival, insieme a Rebecca Staffelli, su Radio 105 (tre serate 15-22-29 luglio). L’attrice e conduttrice, che ha appena sostenuto l’esame di maturità, ha molti progetti per i prossimi mesi, tra cui il documentario sui Pooh, che dovrebbe andare in onda in autunno in Rai.

Mariasole Pollio in un reality? “Solo come conduttrice”

Intervistata da TvBlog, Mariasole Pollio ha rivelato di aver detto molti “no” nella sua carriera, iniziata su YouTube quando andava solo alla scuola media: “In questi anni ho rifiutato dei progetti perché credo che a volte dei “no” possano essere più utili dei “sì”: non c’è bisogno di accettare tutto subito e soprattutto non c’è fretta, perché l’importante è crescere ed arrivare pronti”. La giovane attrice e conduttrice, scoperta da Francesco Facchinetti, sogna di condurre un programma tutto suo: “Un reality, ad esempio, sarebbe una bellissima sfida e opportunità, ovviamente non come partecipante, ma come conduttrice”. Al momento quindi, Mariasole rifiuterebbe un reality da concorrente, con una sola eccezione: “Celebrity Hunted, mi piace particolarmente per l’aspetto adventure di scappare, nascondersi”.

