Marielle Labèque, moglie Semyon Bychkov/ “La nostra religione comune è la musica”

Marielle Labèque, pianista francese, è la moglie del direttore d’orchestra Semyon Bychkov. Marielle, classe 1952, fa coppia al pianoforte con la sorella maggiore Katia, classe 1950: hanno cominciato la loro carriera pianistica in giovane età, quando ricevono le prime lezioni di pianoforte direttamente dalla madre, la pianista italiana Ada Cecchi. “Quando, sotto il fascismo, si trasferirono in Francia, studiò con Marguerite Long per dedicarsi a sua volta all’insegnamento… A casa, grazie ai sui allievi, avevamo musica tutto il giorno: il modo migliore per imparare. Il più naturale, il più gioioso”, ha ricordato Marielle intervista da Io Donna. È stata la madre a creare il “miglior duo di piano al mondo”, come sono stata definire le sorelle Labèque dal New York Times: “Il suo amico Aldo Ciccolini le ha assicurato che valeva la pena di farmi studiare: a quel punto ha coinvolto pure Marielle, non voleva dare la musica a una e all’altra no. Ha avuto una devozione incredibile verso noi due”, ha raccontato Katia.

Marielle Labèque e Semyon Bychkov: insieme da più di 30 anni

Marielle Labèque e Semyon Bychkov condividono la stessa passione per la musica: “Abbiamo una vita così legata alle note che è bello stare insieme perché ci capiamo al cento per cento. Siamo insieme da trent’anni e ci seguiamo a vicenda in tournée il più possibile”, ha detto la pianista a Io Donna. Il diretto d’orchestra, sul The Times, ha ricordato il primo incontro con la moglie: “Nel 1986 Marielle ha assistito al mio concerto di debutto con l’Orchestre de Paris. Non ci eravamo mai incontrati prima e lei è tornata nel backstage. Più tardi, ci siamo ritrovati seduti uno vicino all’altro a una cena offerta dal direttore d’orchestra Daniel Barenboim. Pochi mesi dopo, ho diretto l’orchestra per la seconda volta a Parigi. Marielle era lì ed è proprio questo il punto in cui abbiamo iniziato la nostra vita insieme”. I loro background sono molto diversi, ha precisato Bychkov: “Il mio è ebreo e il suo è cattolico, ma nessuno dei due è praticante. La nostra religione comune è la musica”.

