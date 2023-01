Marika Sacco, chi è la moglie di Giovanni Vernia/ Curiosità sui nomi dei figli

Marika Sacco, compagna storica di Giovanni Vernia

Marika Sacco è legata sentimentalmente a Giovanni Vernia, comico conosciuto principalmente per i suoi inizi a Zelig con il personaggio di Jonny Groove. La relazione tra i due è nata prima del successo di Vernia, culminata da un matrimonio che ha dato alla luce i figli Matilda e Giulio Louis. Marika Sacco è lontana dal mondo dello spettacolo e non sono note le sue attività professionali e lavorative, ma come sottolineato dallo stesso Giovanni Vernia in più occasioni, è stata fondamentale per il suo percorso artistico.

Giovanni Vernia/ "Ho iniziato a fare il comico da bimbo con le parodie delle parenti"

Marika Sacco ha conosciuto Giovanni Vernia per puro caso: lei lavorava in un ufficio postale nei pressi dell’Eur, noto quartiere di Roma. Il comico era impegnato in presso la struttura per un approfondimento di tipo informatico ed è proprio in quella circostanza che è scoppiata la scintilla. Da quel momento Marika Sacco e Giovanni Vernia non si sono più lasciati e dal loro amore sono nati i figli Matilda e Giulio Louis. In una recente intervista nel programma Vieni da me, proprio il comico aveva spiegato dei curiosi retroscena sulla scelta dei nomi per i figli. Su Matilda ha raccontato: “La discoteca dove io e Marika andavamo sempre si chiamava così“. Su Giulio Louis ha invece spiegato: “Un mese prima della nascita venne a mancare mio padre. Volevo chiamarlo come lui ma Giulio Luigi era brutto: scelsi Louis perchè mio padre amava la Francia”:

Marika Sacco, moglie Giovanni Vernia/ I figli Matilda e Giulio Louis

