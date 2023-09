Marina Berlusconi/ “Meloni? Bene approccio responsabile. Perplessità per tassa extraprofitti”

“Sono contenta che il Paese abbia un governo espressione della volontà popolare, non accadeva da 12 anni e vi ricordate chi era allora il premier”, così Marina Berlusconi al termine dell’assemblea di Confindustria. La presidente di Fininvest, primogenita del presidente Berlusconi, ha elogiato Giorgia Meloni mettendo in risalto l’approccio molto responsabile del governo: “Sia per la gestione dei conti pubblici sia in politica estera. Sono passati solo 11 mesi, restano ancora 4 anni la legislatura è ancora lunga ed ha tante sfide e problemi da affrontare, è anche presto per dare un giudizio compiuto. Va anche tenuto presente che il governo si è trovato ad affrontare una situazione economica complicata”. La Berlusconi è anche tornata su un suo possibile futuro in politica e ha ribadito la sua indisponibilità: “Sono impegnata nelle nostre aziende e amo il mio lavoro, quindi no”.



Tra i tanti temi toccati, una riflessione sul decimo rialzo dei tassi d’interessi firmato dalla Bce a guida Lagarde: “Speriamo che la cura non uccida il malato. E’ il decimo rialzo consecutivo. Quello che ha fatto fino a oggi la Bce è stato importante per il contenimento dell’inflazione, tanto è vero che tutti i trend la danno in discesa. Bisogna sempre tenere presente, però, che questo tipo di interventi ha un effetto negativo sulla crescita. Noi siamo in un’economia che essendo stata sottoposta a continui shock ha bisogno di stimoli. Mi auguro che sia l’ultimo rialzo”, le parole di Marina Berlusconi riportate dall’Adnkronos. Una battuta anche sulla tanto discussa tassa sugli extraprofitti delle banche, sottolineando la sua contrarietà: “Capisco le motivazioni, ma non sono sufficienti a superare la grandi perplessità che ho sia sul metodo che sul merito […] Per come è stato approvato rischia di rendere il Paese meno attrattivo per gli investitori esteri. Mi auguro che il Parlamento possa riformulare la norma rendendola più equilibrata”.

