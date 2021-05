MARINA E VALERIO VANNINI, GENITORI MARCO VANNINI/ La mamma: “Ho inviato sms sul suo telefono”

I genitori di Marco Vannini, mamma Marina e papà Valerio, sono ospiti di Mara Venier nella puntata di oggi di Domenica In su Rai Uno. Sarà la loro intervista il segmento certamente più intenso del programma. Impossibile non pensare alla ricorrenza odierna: una Festa della Mamma che per la signora Marina, senza l’amato Marco, morto Ladispoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, avrà senza dubbio un sapore particolare. A rendere meno amara questa giornata, il pronunciamento, pochi giorni fa, della Suprema Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza di appello bis relativa all’omicidio del povero Marco. Condannato a 14 anni di carcere Antonio Ciontoli; 9 anni e 4 mesi invece per la moglie di Ciontoli, Maria Pezzillo e ai due figli Federico e Martina Ciontoli. “Ci siamo battuti per 6 anni, la paura c’è sempre ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora giustizia è fatta“. È stata la prima reazione della mamma di Marco Vannini, Marina, commossa dopo la sentenza.

MARCO VANNINI, LA MAMMA: “HO INVIATO UN MESSAGGIO SUL SUO TELEFONO”

Anche papà Valerio Vannini ha commentato a caldo il pronunciamento dei togati: “Sono contento che finalmente è stata fatta giustizia per Marco. Gli avevamo promesso un mazzo di fiori se fosse stata fatta giustizia e domani è la prima cosa che farò“. Intervenuti nei giorni scorsi a Chi l’ha visto? su Rai Tre, i genitori di Marco Vannini non hanno nascosto di sentirsi finalmente “liberi” dopo aver assicurato giustizia e verità al figlio. A dir poco commovente l’aneddoto raccontato da mamma Marina: “Non sono stata presente alla lettura della sentenza. Ho sentito un boato e ho capito che era andata come volevamo noi. Il mio primo pensiero è stato quello di mandare un messaggio sul telefono a mio figlio. Gli ho scritto che era andato tutto come mi aveva detto lui. Perché io me l’ero sognato una settimana fa e me l’ero tenuto solo per me. Era una cosa mia. Perché poi avevo paura che non andava così. Gli ho detto: Marco, il sogno si è avverato“.

