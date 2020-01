Marina Evangelista gelosa di Massa/ “Carlotta? Una manipolatrice, maligna!”

Puntata particolarmente polemica quella de La Pupa e il Secchione di oggi 21 gennaio. Al centro di un’ampia discussione c’è un altro triangolo che vede protagonisti Marina, Carlotta e il secchione Diego Massa. Quest’ultimo, all’inizio della puntata, ha deciso di tornare assieme alla sua prima pupa, Marina, che ha però molto da ridire su Carlotta. Massa infatti continua ad esserle molto vicino, cosa che Marina non manda giù. Si sfoga allora con i suoi compagni d’avventura. “Lui quando stava con me parlava con tutti, scherzava con tutti, ci si prendeva sempre in giro. – dichiara la Pupa mora – Ora non lo vedi più. Io comunque rimango con gli altri.”

Marina Evangelista contro Carlotta a La Pupa e il Secchione

Marina Evangelista è senza freni e continua ad attaccare Carlotta, ammettendo anche la sua gelosia verso Massa a La Pupa e il Secchione. “Poi se tu vuoi affrontare questo discorso con lui, non vuole che si tocchi questo argomento. – svela – Chissà lei che cosa gli ha fatto credere a lui! Lei sa come manipolarlo, col suo vittimismo… Se io non voglio esserti amica un motivo c’è!” Stella Manente è d’accordo con Marina e ammette: “Lei è un po’ manipolatrice. È una persona falsa, dice le bugie. È opportunista, è calcolatrice. Non è vera, non è una persona pura.”

