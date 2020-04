Marina Marcelletti, mamma Alex Baroni/ Morta di coronavirus “Ora sei con tuo figlio”

Il Coronavirus non fa sconti a nessuno, si dice spesso, e Marina Marcelletti è una delle vittime cadute nelle scorse settimane a causa della pandemia. La mamma di Alex Baroni è scomparsa a fine marzo ed è stata la nipote Valeria Frasca ad annunciare il lutto su Facebook: “Finora solo numeri. Li leggi e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai. Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto. Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni”. Il lutto ha colpito duramente la famiglia di Marina: Valeria ha sottolineato nel post di aver voluto infrangere la sua regola di non parlare sui social del proprio dolore. “Dopo quella tragedia Marina per combattere il dolore si mise a correre“, ha detto ancora parlando dell’artista scomparso, “a correre chilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare, viaggiare ovuque, sempre sempre in movimento”. Toccante anche il messaggio scritto dall’altro figlio di Marina, Guido Baroni, che ha preso la parola sulla piattaforma social: “Ciao Mamma… ciao Marina. Hai combattuto come tuo figlio proprio in questi giorni, 18 anni fa. Come lui non ce l’hai fatta. Ora siete insieme. Per sempre. A noi rimane il ricordo di una persona straordinaria. Un punto di riferimento. Per me. Per molti. Pensatela. Pregate per lei. Restate a casa”.

MARINA MARCELLETTI, MAMMA ALEX BARONI: SEMPRE IN STRETTO CONTATTO CON GIORGIA

Marina Marcelletti ha sempre onorato il ricordo del figlio Alex Baroni, così come tanti altri. Sia fan che persone che hanno conosciuto il cantante, hanno intrecciato con lui un legame importante. Come Giorgia, che ha sempre speso belle parole in ricordo dell'ex fidanzato morto in modo tragico. In occasione del decimo anniversario, celebrato nel 2012, è stato pubblicato l'album Il senso… di Alex, un cd tributo con 15 successi del cantante scomparso e reinterpretati da tanti big della musica italiana. Fra i brani anche il duetto inedito, dal titolo Arrivederci Amore Mio, che ha unito Baroni a Renato Zero. Inoltre la canzone Viaggio, rivisitata da Giorgia. "Sono sempre commossa dalle tue parole e ti voglio un mondo di bene", le aveva scritto Marina in quell'occasione. La cantante ha sempre mantenuto vivi i rapporti con Marina anche negli anni successivi alla morte di Alex. "Voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita", ha scritto in occasione della sua scomparsa, "che donna eccezionale sei stata". Nel post, una foto della Marcelletti in un momento felice della sua vita, realizzato nel 2016 in Polinesia, durante una gita all'atollo Rangiroa. Lo scrive la stessa Marina rispondendo ad un conoscente all'epoca, ricevendo tra l'altro tanti messaggi di lode dai suoi ex alunni.



